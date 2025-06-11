Військові мають, чим полювати на "шахеди", але не в містах: експерт озвучив проблеми

FPV-дрони можуть збивати "Шахеди", але потрібні нічне бачення, навички та точність

Росіяни нарощують виробництво дронів-"шахедів", якими кожен день атакують Україну. Як спосіб проти них пропонують використовувати FPV-дрони.

Авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі Київ24 розповів, в чому може бути проблема із подібним способом боротьби з безпілотниками у містах. Він зазначив, що на лінії фронту подібний спосіб боротьби вже активно використовується. Одна з перешкод для міст — атаки в нічний час.

"Щонайменше необхідно буде дрон, який має або камеру тепловізійну, яка бачить об'єкти в нічний час доби. Або використовувати інші технології, які дозволятимуть відрізнити цього шахеда від інших цілей, в повітряному просторі в нічний час доби", — зазначає експерт.

Друге питання — потреба в кваліфікованих пілотах. Адже для такого перехоплення потрібні певні навички. Окрім того, що потрібно наздогнати "Шахед", який летить зі швидкістю в 200 км/годину, у великих містах потрібно його безпечно збивати. "Не завжди такі безпілотники типу "шахед" детонують в повітрі. І навіть під час детонації в повітрі завжди існує ризик, що ці уламки можуть завдати певної шкоди безпосередньо на землі", — зазначає Долінце.

Тож FPV-дрони можуть збивати "Шахеди", але це вимагає певних додаткових людських та технологічних ресурсів. Однак можна дивитись і в інших напрямках, впевнений експерт. Наприклад, автоматична чи напівавтоматична зброя із лазерним наведенням.

"Телеграф" розповідав про таку автоматизовану турель під контролем штучного інтелекту, яку розробили в Україні проти "Шахедів". Наразі росіяни не тільки збільшують кількість дронів-камікадзе, а й покращують їхній опір РЕБ та тактику, що ускладнює протидію.