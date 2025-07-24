Останній захисник Зміїного вдома: українця повернули під час обміну полоненими

Гиренка повернули у рамках обміну військовополоненими 23 липня

В Україну повернули останнього захисника острова Зміїний, прикордонника Віталія Гиренко. Він три з половиною роки провів у російському полоні, потрапивши туди 24 лютого 2022 року, на перший день повномасштабної війни.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там зазначили, що Гиренка повернули у рамках обміну військовополоненими 23 липня — в день третього раунду переговорів у Стамбулі.

"Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки. Повертається з полону останній із Захисників острова Зміїний — боєць Державної прикордонної служби України", — сказано у повідомленні.

Оборона Зміїного

Український острів Зміїний, який адміністративно належить Одеській області, був захоплений росіянами першого дня повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Ракетний крейсер "Москва" вимагав від українського гарнізону острова, трохи понад 30 осіб, здатися у полон. Відповіддю стала легендарна фраза — "русский военный корабль, иди на х*й". Тільки після артилерійського обстрілу та короткого бою росіяни змогли взяти більшість оборонців острова у полон.

Крейсер "Москва" був потоплений Україною у квітні того ж року. А росіян зі Зміїного остаточно вибили 30 червня 2022 року — російський гарнізон втік з острова, кинувши техніку, озброєння та устаткування, оскільки українські війська винищували там росіян на вибір. 7 липня 2022 року військові ЗСУ повернули прапор України на острів.

Обміни полоненими

Нагадаємо, що 23 липня Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими. Всього у ході стамбульських домовленостей додому змогли повернутися понад 1000 українців — військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також військові з Державної прикордонної служби, Національної гвардії та співробітник Національної поліції України. Більшість з них перебували у полоні кілька років. Наймолодшому зі звільнених 25 років, найстаршому — 66 років.

Загалом у рамках переговорів у Стамбулі відбулося вже дев'ять обмінів військовополоненими — домовленості про це вдалося досягти під час другого раунду. Також відбувся великий обмін тілами загиблих військовослужбовців, щоправда, і тут Росія зробила підлість — підсунула Україні щонайменше 20 своїх загиблих під виглядом тіл українських захисників.

Минулий обмін полоненими відбувся 4 липня 2025 року. Тоді також вдалося повернути додому багато українців, більшість з яких перебувала у полоні з 2022 року. Повернули переважно важкопоранених та тяжкохворих українських військових.