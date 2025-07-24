У Запорізькій області знайшли оригінальний спосіб боротьби з сараною (відео)

Українці придумали, як позбутися шкідників

Нашестя сарани на Запоріжжі не аби як дошкуляє місцевим мешканцям. Але креативу українців меж немає — ось і цього разу вони придумали оригінальний спосіб позбутися шкідників. Один з користувачів Instagram запропонував нести комах до зоомагазинів як корм для домашніх гризунів.

Автор ідеї опублікував відео з промовистим написом: "Хом'яки їдять — країна живе. Несіть саранчу до зоомагазину!"

Він пояснює свою позицію досить емоційно: "Куди діти саранчу? Зоомагазин — твій штаб порятунку. Всі мовчать та лаються — хом'яки та криси діють. Коли не ми, то хом'яки. Це не просто перекус, це місія!"

Пропозиція викликала жваве обговорення в коментарях. Деякі користувачі ставлять практичні питання про безпеку тварин, сумніваючись, чи можна їм давати такий корм. Інші пропонують альтернативні рішення: "Качки! Невже ніхто не в курсі, що качки найкраще справляються з цією заразою" або "Просто навчитись її готувати, ресторанна їжа до пива".

Серед коментарів з'явилися і підприємницькі пропозиції. Одні кажуть: "Можна заморозити і зробити бізнес, продаючи для тварин", а інші пропонують "виловити, висушити і зробити снеки до пива"

Не обійшлося і без гумору. Ось ще кілька цікавих коментарів:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці створили мем про нашестя комах у Запоріжжі. Але не всі сприйняли жарт.