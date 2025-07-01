Закриті мости, зупинене метро й дороге таксі: киянка поскаржилася на колапс під час нічних тривог (відео)

Запроваджений комунальний транспорт, який мав би допомогти пасажирам дістатися додому під час тривоги, не працює в той час, коли його найбільше потребують

У Києві жителі стикаються з серйозними труднощами вночі, коли починається повітряна тривога. У цей час припиняється рух метро через мости, а доступного транспорту майже немає.

Про це розповіла користувачка в TikTok. За її словами, коли починається тривога саме в момент прибуття останнього потягу метро, пасажири опиняються фактично відрізаними від домівок. Через закриття мостів метро не може перетнути Дніпро, тож людей висаджують на проміжних станціях, де немає куди подітися.

"І метро не може переїхати міст. Ти виходиш на станції, наприклад, на зеленій гілці — це Видубичі. Це автобусна станція, доволі промислова. Я навіть не знаю, як там можна гуляти. Напевно, це неможливо", — обурюється дівчина.

Вона також зазначає, що запроваджений Києвом комунальний транспорт, який мав би допомогти пасажирам дістатися додому під час тривоги, не працює в той час, коли його найбільше потребують: "О 22:30 вони вже завершили свою роботу. І ти вже не встигаєш на оцей комунальний транспорт, який би міг тебе перевезти з правого берега на лівий".

У ситуації, коли люди не можуть дозволити собі таксі, яке під час тривоги коштує понад 700 гривень, у них просто не лишається варіантів. Залишається лише чекати годинами на станції метро — або ночувати там.

Жінка також розповіла, що рятують ситуацію лише приватні ініціативи — водії, які беруть по кілька пасажирів і везуть їх за помірну плату. Але й це не вихід — не всі можуть дозволити собі по 250 гривень щоразу, коли в місті лунає сирена.

Користувачка у своєму відео закликає владу Києва звернути увагу на реальні потреби жителів, особливо молоді та людей з обмеженим бюджетом, і доопрацювати систему транспортного забезпечення під час тривог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Київ опинився під серією масованих атак дронів і наразі може стати найвразливішим містом для нових ударів армії РФ. Основна причина — нестача засобів ураження та ракет для систем ППО, що дає змогу ворожим безпілотникам досягати своїх цілей. Тож, чи посилюватимуться обстріли столиці та до чого готуватись українцям — у матеріалі.