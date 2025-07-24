Росія вдарила по центру Херсона: що відомо про наслідки (фото)

Над містом — дим, працюють відповідні служби

Окупанти продовжують терор українських міст. Росія завдала ударів керованими авіабомбами 24 липня вдень не тільки по Харкову, а й по Херсону. Повідомляється про чотири вибухи.

В Херсонській ОВА повідомляють про щонайменше одну постраждалу. Літня жінка отримала вибухову травму. Постраждалій 75 років. Вона отримує допомогу медиків. Жінку до лікарні доставили працівники поліції.

Місцеві кажуть — удар авіабомбами припав на центр міста. Чули чотири вибухи.

4 КАБа по центру Херсона

Над Херсоном здіймається дим, місцеві телеграм-канали публікують фотографії. При цьому в регіоні триває повітряна тривога — зберігається небезпека балістичного удару з тимчасово окупованого Криму.

Дим над Херсоном

У Повітряних силах повідомляли, що керовані авіабомби запустили з тимчасово окупованої території. Нагадаємо, частина Херсонської області в окупації у Росії, тож ворожі літаки можуть підлетіти достатньо близько для запуску КАБів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 24 липня Росія атакувала кілька обласних центрів. В Черкасах вдарили ракети зі шрапнеллю, серед постраждалих — дитина. В Одесі — влучили в відомий ринок "Привоз" дронами.