Росія вдарила по центру Херсона: що відомо про наслідки (фото)
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Над містом — дим, працюють відповідні служби
Окупанти продовжують терор українських міст. Росія завдала ударів керованими авіабомбами 24 липня вдень не тільки по Харкову, а й по Херсону. Повідомляється про чотири вибухи.
В Херсонській ОВА повідомляють про щонайменше одну постраждалу. Літня жінка отримала вибухову травму. Постраждалій 75 років. Вона отримує допомогу медиків. Жінку до лікарні доставили працівники поліції.
Місцеві кажуть — удар авіабомбами припав на центр міста. Чули чотири вибухи.
Над Херсоном здіймається дим, місцеві телеграм-канали публікують фотографії. При цьому в регіоні триває повітряна тривога — зберігається небезпека балістичного удару з тимчасово окупованого Криму.
У Повітряних силах повідомляли, що керовані авіабомби запустили з тимчасово окупованої території. Нагадаємо, частина Херсонської області в окупації у Росії, тож ворожі літаки можуть підлетіти достатньо близько для запуску КАБів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 24 липня Росія атакувала кілька обласних центрів. В Черкасах вдарили ракети зі шрапнеллю, серед постраждалих — дитина. В Одесі — влучили в відомий ринок "Привоз" дронами.