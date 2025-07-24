Россия ударила по центру Херсона: что известно о последствиях (фото)

Над городом — дым, работают соответствующие службы

Оккупанты продолжают террор украинских городов. Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами 24 июля днем не только по Харькову, но и по Херсону. Сообщается о четырех взрывах.

В Херсонской ОВА сообщают о, по меньшей мере, одной пострадавшей. Пожилая женщина получила взрывную травму. Пострадавшей 75 лет. Она получает помощь медиков. Женщину в больницу доставили сотрудники полиции.

Местные говорят – удар авиабомбами пришелся на центр города. Слышали четыре взрыва.

4 КАБа по центру Херсона

Над Херсоном поднимается дым, местные телеграмм-каналы публикуют фотографии. При этом в регионе продолжается воздушная тревога – сохраняется опасность баллистического удара с временно оккупированного Крыма.

Дым над Херсоном

В Воздушных силах сообщали, что управляемые авиабомбы запустили с временно оккупированной территории. Напомним, часть Херсонской области в оккупации у России, поэтому вражеские самолеты могут подлететь достаточно близко для запуска КАБов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 24 июля Россия атаковала несколько областных центров. В Черкассах ударили ракеты со шрапнелью, среди пострадавших — ребенок. В Одессе — попали в известный рынок "Привоз" дронами.