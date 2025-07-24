Круті ігри, які змусять дітей забути про гаджети та мчати на вулицю

Зібрали класні альтернативи смартфонам і планшетам

Сучасні діти все більше часу проводять з гаджетами, але активні ігри на свіжому повітрі залишаються важливими для їхнього розвитку. Вуличні ігри допомагають розвивати фізичні навички, соціальні зв'язки та креативність.

Активний відпочинок на свіжому повітрі — запорука здоров'я для кожної дитини, а також чудова альтернатива планшетам та телефонам. Батьки можуть запропонувати дітям безліч цікавих розваг як з традиційного переліку, так і сучасних варіантів. "Телеграф" розповідає, на які ігри варто звернути увагу.

Класичні ігри, які не втрачають популярності

"Класики"

Гра "Класики"

Ця гра потребує лише крейди та невеликого каменя. Діти малюють на асфальті схему з пронумерованих квадратів та стрибають по них на одній нозі. Камінь кидають у певний квадрат, а потім забирають його під час повернення. Гра розвиває координацію рухів та баланс.

"Резиночка"

Для цієї гри потрібна звичайна гумка для білизни довжиною 3-4 метри. Двоє дітей тримають резинку на різній висоті, а третя виконує стрибки через неї за певними правилами. Резиночка починається на рівні кісточок і поступово піднімається вище.

"Доганялки" або "Лови"

Доганялки гра

Один з учасників стає "ловою" і намагається доторкнутися до інших гравців. Той, кого зачепили, сам стає ловою (інша назва — квачем). Існує багато різновидів цієї гри — "вище землі", квач з "будинками" та інші варіанти. Діти бігають, розвивають швидкість реакції та витривалість.

"Хованки"

Гра "Хованки"

Класична гра, де один учасник заплющує очі та рахує до певного числа. Інші гравці ховаються, а вибраний учасник їх шукає.

Сучасні адаптації традиційних ігор

Флешлайт-таг

Сучасна версія жмурок з використанням ліхтарика в темний час доби. Гравець світить ліхтариком замість того, щоб ловити руками. Ця гра особливо популярна серед підлітків та додає елемент технологій до класичної гри.

Паркур

Паркур

Сучасна інтерпретація звичайних естафет з елементами паркуру. Діти долають перешкоди, перестрибують через лавки, підлазять під конструкції. Важливо обирати безпечні локації та контролювати складність завдань.

Тік-ток-данс-батл/флешмоб

Учасники по черзі показують танцювальні рухи з популярних відео. Інші повторюють або придумують свої варіанти. Можна влаштовувати командні змагання або індивідуальні виступи.

Фрисбі

Фрисбі

Летюча тарілка — дуже класна гра. Можна просто кидати один одному, влаштовувати змагання на точність або грати в команді.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як розважалися діти в СРСР і чому сучасним школярам варто про це дізнатися. Деякі з них стали легендарними.