Крутые игры, которые заставят детей забыть о гаджетах и нестись на улицу

Собрали классные альтернативы смартфонам и планшетам

Современные дети все больше времени проводят с гаджетами, но активные игры на свежем воздухе остаются важными для их развития. Уличные игры помогают развивать физические навыки, социальные связи и креативность.

Активный отдых на свежем воздухе – залог здоровья для каждого ребенка, а также отличная альтернатива планшетам и телефонам. Родители могут предложить детям множество интересных развлечений как из традиционного перечня, так и из современных вариантов. "Телеграф" рассказывает, на какие игры стоит обратить внимание.

Классические игры, которые не теряют популярность

"Классики"

Игра "Классики"

Для этой игры нужны только мел и небольшой камень Дети рисуют на асфальте схему из пронумерованных квадратов и прыгают по ним на одной ноге. Камень бросают в определенный квадрат, а затем забирают его при возвращении. Игра развивает координацию движений и баланс.

"Резиночка"

Для этой игры нужна обычная резинка для белья длиной 3-4 метра. Двое детей держат резинку на разной высоте, а третий выполняет прыжки через нее по определенным правилам. Резиночка начинается на уровне косточек и постепенно поднимается выше.

"Догонялки" или квач

Догонялки игра

Один из участников становится "квачом" и пытается прикоснуться к другим игрокам. Тот, кого зацепили, сам становится квачем. Существует много разновидностей этой игры – "выше земли", квач с "домиками" и другие варианты. Дети бегают, развивают быстроту реакции и выносливость.

"Прятки"

Игра "Прятки"

Классическая игра, где один участник закрывает глаза и считает определенное число. Другие игроки прячутся, а выбранный участник их ищет.

Современные адаптации традиционных игр

Флешлайт-таг

Современная версия жмурок с использованием фонарика в темное время суток. Игрок светит фонарем вместо того, чтобы ловить руками. Эта игра особенно популярна среди подростков и добавляет элемент технологий в классическую игру.

Паркур

Паркур

Современная интерпретация простых эстафет с элементами паркура. Дети преодолевают препятствия, перепрыгивают через скамейки, подлезают под конструкции. Важно выбирать безопасные локации и контролировать сложность задач.

Тик-ток-данс-батл/флешмоб

Участники поочередно показывают танцевальные движения из популярных видео. Остальные повторяют или придумывают свои варианты. Можно устраивать командные состязания или индивидуальные выступления.

Фрисби

Фрисби

Летучая тарелка – очень классная игра. Можно просто бросать друг другу, устраивать состязание на точность или играть в команде.

Напомним, "Телеграф" писал , как развлекались дети в СССР и почему современным школьникам стоит об этом узнать. Некоторые из них стали легендарными.