Земля знову в зоні ризику. Що може зіпсувати настрій українцям 27 липня

Сонце знову підготувало "подарунок"

У п’ятницю, 27 липня, на Землю може звалитись геомагнітна буря класу G1. Вчені кажуть, що вона стане наслідком спалаху на Сонці.

Протягом 27 липня на нашій планеті може почати вирувати магнітна буря класу G1, тобто помірна, яка буде викликана викидом корональної маси (СМЕ), що стався 23 липня. Сонце запустило викид у напрямку Землі через виверження нитки магнетизму, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Попри те, що подія не надто потужна, вона все ж може викликати слабке, але помітне збурення магнітного поля планети.

Що показує графік сонячної активності

Згідно з даними Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, рівень геомагнітного індексу (K-Index) 27 липня підніметься до 5 балів.

Водночас найближчі дні будуть спокійними. 25–26 липня індекс має протриматись в "зеленій" зоні — 2,3–3 бали, тобто впливу на Землю не буде.

Коли прогнозується геомагнітний шторм

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