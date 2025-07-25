Земля снова в зоне риска. Что может испортить настроение украинцам 27 июля

Солнце снова подготовило "подарок"

В пятницу, 27 июля, на Землю может свалиться геомагнитная буря класса G1. Ученые говорят, что она станет следствием взрыва на Солнце.

В течение 27 июля на нашей планете может начать бушевать магнитная буря класса G1, то есть умеренная, которая будет вызвана произошедшим 23 июля выбросом корональной массы (СМЕ). Солнце запустило выброс в направлении Земли из-за извержения нити магнетизма, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Несмотря на то, что событие не слишком мощное, оно все же может вызвать слабое, но заметное возмущение магнитного поля планеты.

Что показывает график солнечной активности

Согласно данным Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, уровень геомагнитного индекса (K-Index) 27 июля поднимется до 5 баллов.

В то же время, ближайшие дни будут спокойными. 25-26 июля индекс должен продержаться в "зеленой" зоне — 2,3-3 балла, то есть влияния на Землю не будет.

Когда прогнозируется геомагнитный шторм

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