Росія другий день поспіль б'є по Харкову: влучили в медзаклад, є жертви (фото)

Постраждали також будинки навколо

Росіяни другий день поспіль б'ють по Харкову керованими авіабомбами. 25 липня вони вдарили по Індустріальному району міста близько 12 дня.

Як повідомляє міський голова Ігор Терехов, внаслідок удару відомо щонайменше про одного загиблого та шістьох постраждалих. КАБ влучив в будівлю медичного закладу, поруч — ще одна лікувальна установа. Над містом здіймається дим, фото якого публікують місцеві телеграм-канали.

Оновлення на 12:45 Наразі відомо про 7 поранених, серед яких дитина. Пошкоджені дев’ять приватних будинків і два авто. Пожежі не було. За словами керівника поліції області Петра Токаря, частково зруйновано третій поверх і дах тубдиспансеру — на момент атаки там перебували 13 пацієнтів і 15 працівників. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що під уламками залишаються люди.

Що до ймовірного загиблого, директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких повідомив, що людина, яку вважали загиблою внаслідок удару, могла померти ще до вибуху.

Очільник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про шістьох постраждалих, однак уточнив, що серед них — дитина. Дівчинка 12 років має гостру реакцію на стрес. Станом на 12:20 в ХОВА не підтверджують загибель людини.

Щодо місця влучання також є уточнення — попередньо, російський КАБ влучив в дах медичної установи. Також, мер Ігор Терехов зазначив, що пошкодження отримав і приватний будинок, що знаходиться неподалік лікувального закладу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 24 липня Росія атакувала КАБами не тільки Харків, а й Херсон — поранення отримала 75-річна жінка. Окупанти також намагаються взяти під контроль трасу між Херсоном та Миколаєвом — вони атакують автівки дронами.