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Херсон опинився перед новою загрозою. Журналіст розкрив плани Росії

Автор
Олена Руденко
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Ворог атакує область щодня
Ворог атакує область щодня. Фото Колаж "Телеграф"

Росіяни розширюють зону контролю та ураження на правобережжі

Херсон постійно зазнає російських атак — 24 липня ворог вдарив по центру міста КАБами (керованими авіабомбами). Крім того, росіяни намагаються взяти Херсон у дронове кільце.

Про це у Facebook написав журналіст Іван Антипенко. Він показав автомобіль на трасі Херсон – Миколаїв, спалений російським дроном.

Росіяни спалили дроном авто у Херсонській області
Авто, по якому вдарив російський дрон

"І це дуже погана новина. Як ви знаєте, це ключова дорога, яка сполучає Херсон із північними околицями, і якою користуються більшість тих, хто рухається в цьому напрямку. Протягом липня російські військові почали масово атакувати кілька відрізків цієї дороги. Вже спалили вантажівку, підбили кілька цивільних машин", — написав він.

Антипенко зазначив, що росіяни намагаються взяти трасу Херсон – Миколаїв під контроль. На жаль, велика ділянка дороги Марʼянське – Берислав або дорога на Снігурівку – вже під їхнім контролем.

"Це означає, що ми фактично втрачаємо значну частину правого берега. Маю на увазі саме цивільну діяльність, яка здавалася ймовірною ще в 2023 році", — пояснив журналіст.

Належного захисту від дронів нема?

За словами Антипенка, росіяни поступово, але здебільшого успішно розширюють зону контролю та ураження на правобережжі. Попри це, додає він, місто і дороги до нього, за словами журналіста, ніяк не захищені. Відсутній найпростіший захист – сітки від fpv-дронів, які можна було натягнути на ключових вулицях і трасах.

"Так, є РЕБи, є мобільні групи, які збивають дрони. Вони роблять дуже багато. Проте цього виявилось недостатньо. Росіяни щодня атакують з повітря. Сьогодні Херсон фактично беруть у дронове кільце, заїзд, виїзд і перебування в якому стають дедалі небезпечнішими", — констатував Антипенко.

Нагадаємо, начальник міської військової адміністрації Херсона Ярослав Шанько розповів "Телеграфу", як російські дрони перетворили Херсонщину на зону виживання та чи врятують антидронові сітки.

Теги:
#Херсонська область #Херсон #Загроза #Безпілотники