Раді треба тиждень для прийняття нового закону щодо НАБУ і САП. В мережі нова хвиля хейту

Голосування та розгляд відбудуться 31 липня

Засідання Верховної Ради та голосування про невідкладний законопроєкт №13533 щодо НАБУ і САП відбудеться майже через тиждень, 31 липня. Це неабияк обурює українців, навіть попри пояснення нардепів.

Як зазначив депутат Роман Грищук, з моменту реєстрації законопроєкту має пройти 14 днів, щоб можна було подати альтернативні законопроєкти. Однак Рада може скороти термін до 7 днів, що і робить, але швидше його розглянути не вийде.

"Четвер — це найраніший день, коли можна ухвалити цей законопроєкт без порушення Регламенту. Щоб не закладати міну під відновлення незалежності антикорупційних органів, яку потім хтось може використати. Тому — четвер. За основу і в цілому, з невідкладним підписанням і прямою трансляцією", — йдеться у повідомленні.

Цю ж інформацію підтвердив і спікер Ради Руслан Стефанчук. За його словами, розгляд відбудеться не раніше 31 липня і це враховуючи примітку "невідкладний президентський законопроєкт".

Однак у суспільстві чимало незадоволених людей. У коментарях люди не розуміють, чому закон, який фактично скасовує незалежність НАБУ та САП, прийняли з порушеннями регламенту, а новий так не можуть.

Так, громадський діяч Роман Синіцин написав: "31 липня — вияв неповаги до громадян, суспільства і військових. Пару десятків депутатів зараз за кордоном на відпочинку, дали їм трохи відпочити, щоб без дискомфорту, молодці".

Нагадаємо, що у Києві та багатьох інших українських містах вже кілька днів тривають протести проти закону № 12414, який фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. 22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414, який раніше розкритикували в Transparency International як спробу позбавити НАБУ і САП незалежності.

Однак президентом України Володимиром Зеленським було ініційовано законопроєкт № 13533 про розширення повноважень НАБУ і САП. Він фактично повертає в законодавство норми, які були змінені законопроєктом № 12414.

Раніше "Телеграф" розповідав, що канікули для нардепів Ради відкладаються, адже президент України дав обіцянку щодо НАБУ і САП.