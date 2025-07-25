Футболку найвидатнішого українського футболіста виставили на продаж: як вона виглядає та скільки коштує

Цей товар можна назвати унікальним

В Україні продається футболка знаменитого спортсмена, який не дав вийти російській збірній на Євро-2000, Андрія Шевченка. Окрім приналежності, її рідкість полягає у тому, що команда грала у такій формі лише половину сезону.

Відповідне оголошення опубліковано на популярному українському сайті купівлі-продажу. Нинішній власник просить за неї 40 000 грн.

"Футболка білого кольору з довгим рукавом, запасний комплект був на матч проти Оболоні. Подарована Андрієм Миколайовичем після гри на парковці стадіону", — йдеться у публікації.

Також продавець зазначає, що товар унікальний не лише через його колишнього власника, а й тому, що у формі з таким ромбом футболісти "Динамо" грали лише пів сезону.

Оздоблення футболки виконане у синіх кольорах. На спині – номер 7, під яким грав Шевченко.

Продавець проживає в Крюківщині Київської області, проте готовий відправити покупцеві товар за допомогою Нової пошти або кур’єрської доставки Meest.

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