Футболку величайшего украинского футболиста выставили на продажу: как она выглядит и сколько стоит

Этот товар можно назвать уникальным

В Украине продается футболка знаменитого спортсмена, который не дал выйти российской сборной на Евро-2000, Андрея Шевченко. Кроме принадлежности, ее редкость заключается в том, что команда играла в такой форме лишь половину сезона.

Соответствующее объявление опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Нынешний владелец просит за нее 40 000 грн.

"Футболка белого цвета с длинным рукавом, запасной комплект был на матч против Оболони. Подарен Андреем Николаевичем после игры на парковке стадиона", – говорится в публикации.

Также продавец отмечает, что товар уникальный не только из-за его бывшего владельца, но и потому, что в форме с таким ромбом футболисты "Динамо" играли всего пол сезона.

Отделка футболки выполнена в синих цветах. На спине – номер 7, под которым играл Шевченко.

Продавец проживает в Крюковщине Киевской области, однако готов отправить покупателю товар при помощи Новой почты или курьерской доставки Meest.

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