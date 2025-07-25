Швидко не вийде: професор назвав єдине, що може зупинити агресію Путіна проти України

Тут не йдеться про санкції чи зброю

Очільник Росії Володимир Путін має безкомпромісну позицію щодо України та війни, однак у багатьох виникає питання: чи є можливість того, що це змінитися і коли. Адже враховуючи те, як пройшов третій раунд переговорів, наближення до спільного знаменника виглядає досить далеким.

Як зазначив "Телеграфу" доктор наук, професор і проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський, є лише одна річ, яка може на це вплинути.

"І от коли ви запитуєте: "А що може вплинути?" То я можу сказати тільки одне: "Час". Нам дуже хочеться, щоб ситуація вирішилась вчора, сьогодні, максимум завтра чи післязавтра, але тривала війна, наскільки оголені рани, настільки велика руйнація інфраструктури, людей, настільки суттєві процеси відбулися, що вирішити цю війну дуже швидко неможливо", — каже професор.

За його словами, з часом питання війни в Україні обов'язково зійде на нуль, але скільки треба для цього часу ніхто не може сказати. Наразі Україна та світ бачать, що війна буксує, що Путін просто витрачає на неї мільярди грошей і немає результату.

"Путін не може досягти результатів, які він перед собою ставив. Я якось рахував, скільки він захопив території за три роки, використавши мільярди доларів. Кремль на війну витрачає на тиждень приблизно мільярд доларів. І за ці гроші захопив 12, а то й 8-10% територій. Тобто уся військова машина такої величезної держави пішла на те, щоб навіть не захопити, а зруйнувати певну кількість території України", — пояснює Ягодзінський.

Карта окупованих територій України

Він додає, що також Путін розуміє, що він в тупику, але вийти з нього не може. Наразі вся економіка Росії, суспільство, майже усе підлаштоване під війну. Тому зупинити таку махіну досить важко, але повільними кроками можливо.

"Тому оці зустрічі, які є, вони не дають результату видимого, але вони повинні бути. І вчора Мединський (російську радник Кремля — ред.), здається, виступив, каже: "Ми просто діаметрально протилежні". І це дійсно так, але зустрічі мають відбуватись", — каже професор.

За його словами, наразі Україна змінила свої позиції під тиском Америки, вони стали досить реалістичні, але не справедливі. Однак це питання буде вирішуватись вже потім.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому президент США Дональд Трамп не буде говорити з Путіним на рівних.