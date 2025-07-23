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У Стамбулі пройде третій раунд переговорів України і Росії. Головне та деталі (оновлюється)

Автор
Олена Руденко
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Українську делегацію очолить Умєров, а російську — Мединський
Українську делегацію очолить Умєров, а російську — Мединський. Фото Колаж "Телеграф"

Від Рф будуть ті самі перемовники, що й у попередні два рази

Черговий, третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудуться у середу, 23 липня у Стамбулі. Початок заплановано на 19:00.

"Перемовини української та російської делегацій в Стамбулі заплановані на вечір у палаці Чираган, де проходила попередня зустріч", — зазначили у директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини, пише "Укрінформ".

"Телеграф" слідкує за подіями навколо переговорів у режимі онлайн. Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, її очолить секретар РНБО Рустем Умєров. Відповідний указ №539/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

Рустем Умєров
Рустем Умєров

Склад української делегації

  • радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз,
  • заступник начальника штабу Командування Військово-Морських сил Збройних сил Олександр Дьяков,
  • перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця,
  • представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Кавбаса,
  • перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський,
  • заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Євгеній Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад,
  • заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький
  • та інші.

Повноваження української делегації

В указі зазначено, що глава делегації уповноважений "затвердити Директиви делегації України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру (додаються, таємно)". Кабміну поручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації у переговорах.

Склад російської делегації

Прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "з російського боку немає жодних змін у переговорній групі". Отже, делегацію РФ очолить Володимир Мединський – радник Путіна.

Володимир Мединський
Володимир Мединський

Також до неї увійдуть:

  • Михайло Галузін – заступник міністра закордонних справ Російської Федерації;
  • Ігор Костюков – начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ;
  • Олександр Фомін – заступник міністра оборони РФ.

Росія планує "обговорювати меморандуми"

"Тема переговорів досить складна: окрім інших питань, звичайно, треба буде обговорювати ті самі проєкти меморандумів, якими обмінялися під час другого раунду", — заявив Пєсков напередодні.

Раніше "Телеграф" детально розбирався, чого чекати Україні від третього раунду переговорів між Росією та Україною. Чи є шанс, що він стане вирішальним.

Теги:
#Україна #Туреччина #Росія #Переговори #Рустем Умеров