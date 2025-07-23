У Стамбулі пройде третій раунд переговорів України і Росії. Головне та деталі (оновлюється)
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Від Рф будуть ті самі перемовники, що й у попередні два рази
Черговий, третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудуться у середу, 23 липня у Стамбулі. Початок заплановано на 19:00.
"Перемовини української та російської делегацій в Стамбулі заплановані на вечір у палаці Чираган, де проходила попередня зустріч", — зазначили у директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини, пише "Укрінформ".
"Телеграф" слідкує за подіями навколо переговорів у режимі онлайн. Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, її очолить секретар РНБО Рустем Умєров. Відповідний указ №539/2025 оприлюднено на сайті глави держави.
Склад української делегації
- радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз,
- заступник начальника штабу Командування Військово-Морських сил Збройних сил Олександр Дьяков,
- перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця,
- представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Кавбаса,
- перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський,
- заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Євгеній Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад,
- заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький
- та інші.
Повноваження української делегації
В указі зазначено, що глава делегації уповноважений "затвердити Директиви делегації України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру (додаються, таємно)". Кабміну поручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації у переговорах.
Склад російської делегації
Прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "з російського боку немає жодних змін у переговорній групі". Отже, делегацію РФ очолить Володимир Мединський – радник Путіна.
Також до неї увійдуть:
- Михайло Галузін – заступник міністра закордонних справ Російської Федерації;
- Ігор Костюков – начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ;
- Олександр Фомін – заступник міністра оборони РФ.
Росія планує "обговорювати меморандуми"
"Тема переговорів досить складна: окрім інших питань, звичайно, треба буде обговорювати ті самі проєкти меморандумів, якими обмінялися під час другого раунду", — заявив Пєсков напередодні.
Раніше "Телеграф" детально розбирався, чого чекати Україні від третього раунду переговорів між Росією та Україною. Чи є шанс, що він стане вирішальним.