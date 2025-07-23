У Стамбулі пройде третій раунд переговорів України і Росії. Головне та деталі (оновлюється)

Від Рф будуть ті самі перемовники, що й у попередні два рази

Черговий, третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудуться у середу, 23 липня у Стамбулі. Початок заплановано на 19:00.

"Перемовини української та російської делегацій в Стамбулі заплановані на вечір у палаці Чираган, де проходила попередня зустріч", — зазначили у директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини, пише "Укрінформ".

"Телеграф" слідкує за подіями навколо переговорів у режимі онлайн. Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, її очолить секретар РНБО Рустем Умєров. Відповідний указ №539/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

Рустем Умєров

Склад української делегації

радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз,

заступник начальника штабу Командування Військово-Морських сил Збройних сил Олександр Дьяков,

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця,

представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Кавбаса,

перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський,

заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Євгеній Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад,

заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький

та інші.

Повноваження української делегації

В указі зазначено, що глава делегації уповноважений "затвердити Директиви делегації України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру (додаються, таємно)". Кабміну поручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації у переговорах.

Склад російської делегації

Прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "з російського боку немає жодних змін у переговорній групі". Отже, делегацію РФ очолить Володимир Мединський – радник Путіна.

Володимир Мединський

Також до неї увійдуть:

Михайло Галузін – заступник міністра закордонних справ Російської Федерації;

Ігор Костюков – начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ;

Олександр Фомін – заступник міністра оборони РФ.

Росія планує "обговорювати меморандуми"

"Тема переговорів досить складна: окрім інших питань, звичайно, треба буде обговорювати ті самі проєкти меморандумів, якими обмінялися під час другого раунду", — заявив Пєсков напередодні.

Раніше "Телеграф" детально розбирався, чого чекати Україні від третього раунду переговорів між Росією та Україною. Чи є шанс, що він стане вирішальним.