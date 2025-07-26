"Ходят в пакетик". Жители оккупированного Донецка в истерике из-за катастрофы с водой (видео)

У станций подвоза воды огромные очереди

Местные жители во временно оккупированном Донецке жалуются на отсутствие воды. Ведь из-за критической ситуации с водохранилищами, теперь подача воды осуществляется раз в трое суток.

В ТикТок уже появилось немало видео, где местные показывают очереди с баклажками и не только. Кроме того, есть сообщения и об отсутствии света.

"Реалии Донецка. Баклажка как дополнение к образу. В поисках воды", — говорится в подписи под видео.

На роликах люди показывают огромные очереди местных с бутылками у пунктов подвоза воды. При этом, учитывая, что воды нет по три дня, возникает немало вопросов. На одном из видео девушка даже не сдержала радости, когда приехало авто с водой на ее район.

Были и ролики, где люди показывают пустые краны, отсутствие воды и подставляли слова "Мы подыхаем. Просто подыхаем". Некоторые добавил, что выше первого этажа вода не идет даже по графику, но ситуация ухудшается. Уже 3 недели воды вообще нет.

Однако в комментариях многие заметили, что этого и следовало ожидать. Кто-то даже откровенно спрашивал, стоил ли "референдум в 2014" этого положения. Были пользователи, которые писали, что вся "слава и сила России в ДНР – это ходить в туалет в кулек".

Напомним, что в настоящее время ситуация с водоснабжением в Донецке критическая. Там введены жесткие ограничения и подача воды раз в три дня. "Власть" города пытается разрешить ситуацию, но перекачка остатков воды из одного водохранилища в другое не помогает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оккупированный Россией Мариуполь также может остаться без воды.