Умєров та Мединський проводили особисту зустріч у Стамбулі: що про неї відомо

Головним підсумком зустрічі став новий обмін полоненими

Делегації України та Росії провели третю зустріч у Стамбулі 23 липня. Після її завершення стало відомо, що сторони домовилися про продовження обмінного процесу, але, як і раніше, розходяться у баченні того, як має виглядати завершення війни. При цьому сама зустріч умовно була поділена на дві частини – зустріч глав делегацій та зустріч делегацій у повному складі.

Українську делегацію очолював секретар РНБО Рустем Умєров, а російську радник Кремля Володимир Мединський. Попри те, що в російських ЗМІ з’явилися повідомлення, що їхня особиста зустріч відбувалася без посередників, проте насправді їм склав компанію голова МЗС Туреччини Хакан Фідан.

У ЦПД зазначили, що такий прийом пропагандисти використовують для того, щоб створити ілюзію "прямих контактів" і маніпулювати думкою міжнародної аудиторії.

Народний депутат Олексій Гончаренко ("ЄС") поділився своєю думкою з цього приводу і зазначив, що якщо якісь домовленості на зустрічі і були, то вони були досягнуті саме Умєровим та Мединським. А ось відкрита зустріч делегацій, на його думку, викликає лише "сумбурні враження". Головним підсумком нардеп називає саме згоду на проведення обміну 1200 полонених.

Видання New York Post зауважило, що сторони досі не демонстрували бажання йти на поступки, крім того, вони навіть не можуть досягти угоди щодо припинення вогню.

"І Київ, і Кремль заявляють, що хочуть покласти край війні. Просто вони мають абсолютно різні погляди на те, як має виглядати мирна угода", — йдеться у матеріалі.

Наголошується, що реальна причина проведення цієї зустрічі знаходиться за океаном – це президент США Дональд Трамп. Україна хоче зберегти підтримку Вашингтона, а Москва намагається не допустити посилення санкцій, тому вони намагаються не втратити схильність голови Білого дому та не дозволити йому стати на бік супротивника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим закінчилися переговори у Стамбулі та які заяви зробили сторони.