Найдорожче в поїзді: УЗ насмішила українців "надтехнологіями" в туалеті (відео)

Українці знайшли пояснення

"Укрзалізниця" не перестає дивувати пасажирів незвичайними рішеннями. Цього разу одна з мандрівниць помітила дивне "ноу-хау" у вбиральні потяга — йоржик для унітазу був надійно закріплений мотузкою.

Відповідне відео швидко поширилось у соціальній мережі TikTok. Пасажирка зняла на камеру, як саме виглядає це незвичайне кріплення у вагоні.

На кадрах видно, що йоржик для унітазу прикріплений білою мотузкою до віконної рами у туалеті потяга. Жінка підписала своє відео так: "Аби мене так боялись втратити, як "Укрзалізниця" боїться втратити цей йоржик".

Що з цього приводу думають українці

Публікація викликала жваву реакцію серед українців у коментарях. Багато користувачів сміялись. Деякі пасажири ділились власними курйозними історіями з поїздок "Укрзалізницею".

Кілька користувачів, які представились провідниками, пояснили справжню причину такого кріплення. За їхніми словами, йоржик прив'язують не від крадіжки, а щоб під час руху потяга він не падав і не розлітався по туалету, створюючи незручності для пасажирів.

Нагадаємо, що нещодавно "Укрзалізниця" суттєво змінила правила придбання квитків. Так, у тестовому режимі з 1 серпня вводиться обов'язкова верифікація через сервіс "Дія.Підпис". Деяких обурили такі правила перевізника, інші з гумором відреагували на ситуацію та створили меми.