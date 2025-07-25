Купити квитки на поїзд стане складніше: українці вже глузують над цим (смішне відео)

Деякі не стримують емоцій

"Укрзалізниця" суттєво змінює правила придбання квитків. Так, у тестовому режимі з 1 серпня вводиться обов'язкова верифікація через сервіс "Дія.Підпис". Деяких обурили такі правила перевізника, інші з гумором відреагували на ситуацію.

У мережі зʼявився жарт, як українці будуть готуватись до верифікації через "Дія.Підпис". Фрагмент відео використали з відомого американського фільму "Американський психопат".

Жарт полягає у тому, що головний герой Патрік Бейтман показує свою щоденну рутину у догляді за шкірою, де він приймає душ, наносить маски. Відео підписали так: "Готуюся до підтвердження в "Дія.Підпис".

Українці відреагували на це, як жартами так і злістю. Пишуть, що додаток часто дає збій, когось не розпізнає.

Також були коментарі, що це погана ідея.

Українці питають, як будуть проходити цю перевірку. Особливо їх турбує питання про пенсіонерів та іноземців.

Що передувало

Укрзалізниця в тестовому режимі вводить верифікацію через "Дія.Підпис" для низки популярних поїздів. Мова йде за 5 напрямків. Мета такого нововведення — зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. До цього, українець поскаржився на неможливість купити квитки.

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на 5 рейсів. Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

Раніше "Телеграф" писав, що нові правила перевезення тварин УЗ обурили українців.