Дороже всего в поезде: УЗ насмешила украинцев "сверхтехнологиями" в туалете (видео)

Украинцы нашли объяснение

"Укрзализныця" не перестает удивлять пассажиров необычными решениями. На этот раз одно из путешественниц заметило странное "ноу-хау" в туалете поезда — ершик для унитаза был надежно закреплен веревкой.

Соответствующее видео быстро распространилось в социальной сети TikTok. Пассажирка сняла на камеру, как именно выглядит это необычное крепление в вагоне.

На кадрах видно, что ершик для унитаза прикреплен белой веревкой к оконной раме в туалете поезда. Женщина подписала свое видео так: "Чтобы меня так боялись потерять, как "Укрзализныця" боится потерять этот ершик".

Что по этому поводу думают украинцы

Публикация вызвала живую реакцию среди украинцев в комментариях. Многие пользователи смеялись. Некоторые пассажиры делились собственными курьезными историями из поездок "Укрзализныцей".

Несколько пользователей, представившихся проводниками, объяснили истинную причину такого крепления. По их словам, ершик привязывают не от воровства, а чтобы во время движения поезда он не падал и не разлетался по туалету, создавая неудобства для пассажиров.

Напомним, что недавно "Укрзализныця" существенно изменила правила приобретения билетов. Так, в тестовом режиме с 1 августа вводится обязательная верификация через сервис "Дия.Подпись". Некоторых возмутили правила перевозчика, другие с юмором отреагировали на ситуацию и создали мемы.