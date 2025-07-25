"Це просто знущання": українці рознесли "Укрзалізницю" через нові правила

Українці називають спроби УЗ боротися з перекупниками знущанням

"Укрзалізниця" оголосила про нововведення у роботі залізничної системи. Зокрема, компанія посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди. Таке рішення було ухвалене після численних скарг на неналежну перевірку. Проте українці у коментарях розкритикували нові правила та звинуватили самих залізничників у співпраці з перекупниками квитків.

Зокрема, про це свідчить допис "Укрзалізниці" у соцмережах.

Що змінилося в правилах

На станціях тепер вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони, а поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки особистих даних пасажирів.

Компанія нагадала про інструменти контролю, які діють понад два роки. Для купівлі квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через Дію. За словами УЗ, сотні пасажирів із квитками на чуже ім'я вже не допустили до поїздів.

"Укрзалізниця" також повідомила про співпрацю з OLX для спільного блокування шахраїв, які перепродають квитки. Компанія закликала українців повідомляти про такі оголошення.

Залізничники пояснили ситуацію з дефіцитом квитків додатковим навантаженням через резерв для військовослужбовців та пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів. "Так, у пік сезону це створює додаткове навантаження на парк. Але ми:

призначаємо додаткові рейси;

оптимізуємо кожен вагон;

та оголошуємо новий етап боротьби з перекупниками", — йдеться у повідомленні.

До речі, згодом "Укрзалізниця" повідомила, що вводить верифікацію через Дія.Підпис також і для низки популярних поїздів". Усе для боротьби з перекупниками.

"На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне", — кажуть у компанії.

Укрзалізниця повідомила про зміни

Реакція користувачів

Українці у коментарях висловили невдоволення новими правилами та наболілим — неможливість купити квитки на популярні маршрути і проблемами з кондиціонерами в поїздах під час спеки. Зокрема, Юлія Колодкіна написала: "Краще б Укрзалізниця контролювала справність кондиціонерів у вагонах. Сьогодні їхали потягом Мукачево-Одеса, вагон люкс і в ньому не працює кондиціонер".

Інша користувачка, Людмила, звернула увагу на проблему з кількістю вагонів. Вона зазначила, що раніше в Солотвино їхало до 12 вагонів, а зараз у великий попит лише 8.

Андрій Балконський запропонував закрити доступ до купівлі квитків сторонніми сервісами. Він пояснив, що туроператори скуповують квитки і потім продають туристам з націнкою.

Декілька користувачів звинуватили працівників Укрзалізниці в співпраці з перекупниками. Дехто навіть закликав НАБУ перевірити компанію на предмет проблем із квитками. Вони зазначили, що у минулі роки квитки все ж таки були, а цього року раптом зникли. Інші також написали, що останній рік провідники взагалі не перевіряли документи пасажирів. Це може свідчити про спекуляцію квитками працівниками УЗ.

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