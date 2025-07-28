Герой України із власним мавзолеєм: помер екснардеп та відомий аграрій Леонід Яковишин

Яковишин став відомим всій Україні завдяки тому, що ще за життя за власні гроші побудував собі мавзолей

В Бобровицькій громаді Чернігівської області оголосили триденну жалобу через смерть колишнього народного депутата Верховної Ради України I скликання, Героя України та відомого аграрія Леоніда Яковишина. Він помер 26 липня 2025 року на 87-му році життя.

Про це повідомила влада громади. Багато років Яковишин вів діяльність саме на території Чернігівщини, у місті Бобровиця, зокрема очолив там товариство "Земля і Воля".

"Бобровицька міська рада, виконавчий комітет і вся Бобровицька громада з глибоким сумом сприйняли звістку про тяжку й непоправну втрату — смерть Леоніда Григоровича Яковишина, генерального директора ТОВ "Земля і Воля", Героя України", – сказано у повідомленні.

Яковишин помер 26 липня після тривалої хвороби. Останні дні екснардеп та Герой України провів у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова. Через його смерть в Бобровицькій громаді оголосили триденну жалобу.

Яковишин став відомим всій Україні завдяки тому, що ще за життя за власні гроші побудував собі мавзолей на околицях Бобровиці. Будівля, оздоблена білим мармуром та сусальним золотом, обійшлася Яковишину в понад три мільйони доларів. Там є копії фресок з 600-річного німецького храму, а також чотири золоті статуї Яковишина: екснардеп зображений у віці 20, 40, 60 та 80 років.

Мавзолей будували приблизно 10 років. А натхненням для його створення послужив інший мавзолей, в якому похований імператор Франції Наполеон. До речі, Яковишин наказав, щоб його мавзолей був відкритий завжди для відвідувачів. Під час одного з останніх інтерв'ю Яковишин пожартував, що бальзамувати його не будуть: тіло аграрія знайде спокій у 23-тонному гранітному саркофазі посеред мавзолею.

Життєвий шлях Леоніда Яковишина

Яковишин народився в травні 1939 року в селі Козятин на Вінничині. З 1961 року, коли закінчив сільськогосподарський інститут в Умані, та по 1991 рік працював у сфері сільського господарства. Після набуття Україною незалежності реорганізував радгосп на Чернігівщині, яким керував, у ТОВ "Земля і Воля".

З березня 1990 до квітня 1994 року був народним депутатом Верховної Ради України I скликання. Також був радником двох українських прем'єрів – Юхима Звягільського та Віталія Масола. Останній раз пішов у політику в 2002 році, коли балотувався у Раду від блоку "Єдність". Нагороджений як радянськими державними нагородами, так і українськими. За часів другого президента України Леоніда Кучми отримав звання "Герой України" — за внесок в аграрну сферу України.

Нагадаємо, Ярослав Рущишин, народний депутат від партії "Голос" зі Львова загинув у ДТП. Трагедія сталася о 21:45 24 липня на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Рущишин був за кермом мотоцикла Harley-Davidson та не впорався з керуванням. Він помер під час транспортування до медичного закладу.

Як повідомляв "Телеграф", 21 квітня помер народний депутат України IX скликання Володимир Мороз. Парламентар був відомий своєю діяльністю в енергетичній сфері, політичним шляхом від партії "ОПЗЖ" до групи "Відновлення України".