Герой Украины с собственным мавзолеем: умер экс-нардеп и известный аграрий Леонид Яковишин

Яковишин стал известен всей Украине благодаря тому, что еще при жизни за свои деньги построил себе мавзолей.

В Бобровицкой громаде Черниговской области объявили трехдневный траур из-за смерти бывшего народного депутата Верховной Рады Украины I созыва, Героя Украины и известного агрария Леонида Яковишина. Он умер 26 июля 2025 года на 87-м году жизни.

Об этом сообщили власти громады. Много лет Яковишин вел деятельность именно на территории Черниговщины, в городе Бобровица, в частности, возглавил там общество "Земля и Воля".

"Бобровицкий городской совет, исполнительный комитет и вся Бобровицкая громада с глубокой печалью восприняли известие о тяжелой и невосполнимой потере — смерть Леонида Григорьевича Яковишина, генерального директора ООО "Земля и Воля", Героя Украины", – говорится в сообщении.

Яковишин умер 26 июля после продолжительной болезни. Последние дни экс-нардеп и Герой Украины провел в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Из-за его смерти в Бобровицкой громаде объявили трехдневный траур.

Яковишин стал известен всей Украине благодаря тому, что еще при жизни за свои деньги построил себе мавзолей в окрестностях Бобровицы. Здание, украшенное белым мрамором и сусальным золотом, обошлось Яковишину в более, чем три миллиона долларов. Там есть копии фресок из 600-летнего немецкого храма, а также четыре золотых статуя Яковишина: экс-нардеп изображен в возрасте 20, 40, 60 и 80 лет.

Мавзолей строили около 10 лет. Вдохновением для его создания послужил другой мавзолей, в котором похоронен император Франции Наполеон. Кстати, Яковишин отдал приказ, чтоб его мавзолей был постоянно открыт для гостей. Во время одного из последних интервью Яковишин пошутил, что бальзамировать его не будут: тело агрария обретет покой в 23-тонном гранитном саркофаге посреди мавзолея.

Жизненный путь Леонида Яковишина

Яковишин родился в мае 1939 года в селе Казатин Винницкой области. С 1961 года, когда окончил сельскохозяйственный институт в Умани, и до 1991 года работал в сфере сельского хозяйства. После обретения Украиной независимости реорганизовал совхоз на Черниговщине, которым управлял, в ООО "Земля и Воля".

С марта 1990 по апрель 1994 года был народным депутатом Верховной Рады Украины I созыва. Также был советником двух украинских премьеров – Ефима Звягильского и Виталия Масола. Последний раз ушел в политику в 2002 году, когда баллотировался в Раду от блока "Единство". Награжден как советскими государственными наградами, так и украинскими. Во времена второго президента Украины Леонида Кучмы получил звание "Герой Украины" за вклад в аграрную сферу Украины.

Напомним, Ярослав Рущишин, народный депутат от партии "Голос" из Львова погиб в ДТП. Трагедия произошла в 21:45 24 июля на автодороге у села Бабухов Ивано-Франковской области. Рущишин был за рулем мотоцикла Harley-Davidson и не справился с управлением. Он умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

Как сообщал "Телеграф", 21 апреля скончался народный депутат Украины IX созыва Владимир Мороз. Парламентарий был известен своей деятельностью в энергетической сфере, политическим путем от партии "ОПЗЖ" в группу "Восстановление Украины".