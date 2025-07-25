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У ДТП загинув нардеп від партії "Голос". Чим він запам'ятався

Автор
Олена Руденко
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Автор
Ярослав Рущишин
Ярослав Рущишин. Фото Facebook

Він був учасником всіх українських революцій

Ярослав Рущишин, народний депутат від партії "Голос" зі Львова загинув у ДТП. Трагедія сталася о 21:45 24 липня на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області.

Ярослав Рущишин
Ярослав Рущишин

Як загинув Ярослав Рущишин

Як повідомляє "Гал-інфо", Рущишин був за кермом мотоцикла Harley-Davidson та не впорався з керуванням. Чоловік влетів у трактор, що їхав в попутному напрямку. 57-річний нардеп, секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин помер під час транспортування до медичного закладу.

Пресслужба Українського католицького університету UCuniversity підтвердила загибель Рущишина. Нардеп був почесним сенатором цього університету, одним із засновників Бізнес-школи УКУ, великий приятелем та меценатом університету.

Учасник всіх українських революцій

Ярослав Рущишин народився 29 жовтня 1967 року. На початку 1990-х Ярослав Рущишин був одним з організаторів Студентського голодування на Майдані Незалежності. Був учасником всіх українських революцій.

В 2006-2010 роках, після Помаранчевої революції, був депутатом Львівської обласної ради від партії "Наша Україна". Також був головою Львівської обласної організації партії "Голос" у 2019—2021 роках.

Ярослав Рущишин
Рущишин був активним законодавцем

На президентських виборах 2004 року Рущишин був довіреною особою Віктора Ющенка, а у 2019 році — Петра Порошенка. У 2019 році його нагородили орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

У липні 2019 року за мажоритарним округом у Львові від фракції "Голос" був обраний народним депутатом. Політичне життя Рущишин поєднував з активною підприємницькою діяльністю. Як депутат Верховної Ради IX скликання, він відомий своєю участю в законодавчих ініціативах та підтримкою розвитку місцевих громад.

Роль у розвитку культури

Він був співзасновником Мистецького об'єднання "Дзиґа" та продюсував низку українських гуртів. Серед них "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а також ранні проєкти "Океану Ельзи" та співачки Руслани.

Майно та підприємницька діяльність

Останніми роками нардеп активно розвивав бізнес і збільшував обсяги нерухомості та корпоративних прав своєї родини. Попри це, його ім’я лишалося поза гучними скандалами.

Згідно з декларацією Рущишина, він володіє масштабним переліком активів — від нерухомості у Львові до корпоративних прав у десятках компаній. Його родина має частки у підприємствах різного профілю: від виробничих і культурних до комунікаційних. Значну частину бізнес-активів оформлено на дружину депутата, Ярину Рущишин.

Сукупний задекларований дохід його сім’ї у 2024 році склав кілька мільйонів гривень. Основні джерела надходжень — підприємницька діяльність, спадщина, дивіденди, проценти, заробітна плата та відчуження майна.

Справа за ухилення податків

Хоча Ярослав Рущишин не був фігурантом великих скандалів, певна тінь на його репутації все ж була. Йдеться про кримінальне провадження щодо ймовірного ухилення від сплати податків у 2003 році, а також публічні закиди в конфлікті інтересів.

У 2019 році Рущишин задекларував 2,8 млн грн доходу та переписав усі свої фірми на дружину. Це викликало сумніви та обговорення щодо прозорості його фінансових операцій.

Конфлікт у партії "Голос"

У 2021 році Ярослав Рущишин став одним із десяти депутатів фракції "Голос", які створили об’єднання "Справедливість", звинувативши керівництво партії в самопіарі та співпраці з владою. У вересні політрада "Голосу" відсторонила його з посади голови Львівської організації партії через співпрацю з Офісом президента та дії, які сприяли розколу.

Законопроєкти з підтримки російської мови

Рущишин потрапив у неприємну історію через голосування за законопроєкти, які підтримували використання російської мови в Україні. Він разом із іншими депутатами включив ці законопроєкти до порядку денного Верховної Ради, але пізніше заявив, що це була помилка і відкликав свій голос.

Як повідомляв "Телеграф", 21 квітня помер народний депутат України IX скликання Володимир Мороз. Парламентар був відомий своєю діяльністю в енергетичній сфері, політичним шляхом від партії "ОПЗЖ" до групи "Відновлення України".

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#ДТП #Загибель #Нардеп #Ярослав Рущишин