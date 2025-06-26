Змінив не тільки одяг: дипломат пояснив, як Зеленський змінив тактику спілкування з Трампом

Експерт зауважив, що незабаром світ має бачити інший хід війни, ніж планує російський президент

Президент України Володимир Зеленський продемонстрував суттєве оновлення стилю комунікації зі Сполученими Штатами 25 червня. Йдеться не лише про зовнішні зміни — дрес-код чи формат зустрічей, — а й про глибший стратегічний підхід.

Про це заявив експосол у США Валерій Чалий в етері "Еспресо". За його словами, головна мета — переконливо демонструвати, що Україна здатна перемогти, а російський наратив про "неминучу перемогу" — хибний.

"Ми просто повинні це все пережити, і приблизно восени показати світові, що абсолютно не такий буде хід подій, як хочеться Путіну", — додав Чалий.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського

25 червня, під час саміту НАТО в Гаазі, Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом. За словами українського політика, ця зустріч була тривалою та насиченою змістом.

Наш президент повідомив, що під час розмови очільники держав обговорили поточну ситуацію на фронті, питання постачання систем протиповітряної оборони, а також ситуацію на Близькому Сході. У свою чергу Трамп охарактеризував зустріч із Зеленським як "неформальну" та зазначив, що Сполучені Штати розглянуть можливість поставок Україні систем ППО Patriot.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Дональд Трамп спершу зосередиться на переговорах із країнами Європейського Союзу щодо мит, безпеки та торгівлі, а лише після цього може розпочати мирні переговори щодо України. Очікується, що переговори з європейськими партнерами завершаться протягом кількох місяців — орієнтовно в жовтні-листопаді.