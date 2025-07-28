Ілон Маск, Ґрета Тунберг та навіть Мессі? Хто із відомих людей крім Безуглої живе із синдромом Аспергера

Більшість з них вважають синдром Аспергера не хворобою, а особливістю

Нардеп Мар'яна Безугла нещодавно зізналася, що в неї синдром Аспергера – особливість мозку, яка впливає на спілкування з людьми. Виявляється, вона не єдина відома людина з таким діагнозом.

У світі є чимало знаменитостей, які теж мають цю особливість і не соромляться про неї говорити. "Телеграф" розповість, хто ще з відомих людей живе з синдромом Аспергера та як це впливає на їхнє життя.

Ілон Маск, фото Getty Images

Найвідомішим з таких людей, мабуть, є Ілон Маск. Мільярдер і засновник Tesla розповів про свій діагноз у 2021 році в телешоу Saturday Night Live. Він навіть назвав синдром Аспергера своєю "суперсилою", яка допомагає йому створювати нові технології.

Голлівудські актори теж мають цю особливість

Ентоні Гопкінс, кадр з фільму "Батько"

Ентоні Гопкінс дізнався про свій діагноз, коли йому було вже 77 років. Актор, який зіграв Ганнібала Лектера, каже, що це великий подарунок для його професії. Завдяки особливостям свого мозку він може запам'ятати величезні тексти за один раз.

Деріл Ганна на церемонії "Оскар" у 2025 році

Деріл Ганна, яку всі знають за фільмами "Русалка" та "Термінатор", дізналася про синдром ще в дитинстві. Актриса розповідає, що через це їй було важко спілкуватися з людьми, особливо в юності.

Ден Ейкройд

Ден Ейкройд з фільму "Мисливці за привидами" теж має цей діагноз. Він вважає, що саме тому його так цікавить все незвичайне та паранормальне.

Вентворт Міллер

Актор Вентворт Міллер із серіалу "Втеча" розповів про свій діагноз у 2020 році. Він написав у соцмережах, що це важлива частина того, хто він є.

Музиканти і співаки

Співачка Сіа

Австралійська співачка Сіа (Сіа Кейт Ізабель Ферлер) розповіла про свою особливість лише в 2023 році. Вона каже, що тепер нарешті розуміє себе і може бути справжньою.

Сюзан Бойл на шоу "Британія має талант"

Сюзан Бойл, яка прославилася в шоу "Британія має талант", довго не знала про свій діагноз. Коли їй розповіли про синдром Аспергера в 2013 році, співачка відчула полегшення – нарешті стало зрозуміло, чому їй так важко спілкуватися з людьми.

Музикант Гері Ньюман

Британський музикант Гері Ньюман помітив свою "інакшість" ще підлітком, але офіційно ніколи не підтверджував діагноз.

Кортні Лав

Американська рок-зірка Кортні Лав дізналася про синдром Аспергера, коли їй було лише 9 років. Через це в неї були проблеми з навчанням і спілкуванням з однолітками, але музика стала її способом самовираження.

Активісти та науковці

Ґрета Тунберг

Ґрета Тунберг дізналася про синдром Аспергера, коли їй було 11 років. Молода активістка каже, що це її суперсила в боротьбі за клімат – вона може зосередитися на проблемі і не відволікатися на дрібниці.

Темпл Грандін

Темпл Грандін – відома американська вчена, яка революційно змінила ставлення до тварин на фермах. Вона відкрито говорить про свій діагноз і пояснює, як особливе мислення допомагає їй у роботі.

А що з Мессі?

Про футболіста Ліонеля Мессі теж часто говорять у цьому контексті. У 2019 році бразильський футболіст Ромаріо заявив, що у Мессі синдром Аспергера, і саме тому він так добре грає у футбол.

Футболіст Ліонель Мессі

Проте ніяких офіційних підтверджень цього діагнозу немає. Сам Мессі ніколи публічно не говорив про такі особливості. Тому заяву Ромаріо варто сприймати лише як його особисте припущення.

Що таке синдром Аспергера

Синдром Аспергера – це не хвороба, а особливість роботи мозку. Люди з таким діагнозом по-іншому сприймають світ і спілкуються з оточуючими.

Їм важко зрозуміти емоції інших людей або "прочитати" невербальні сигнали – міміку, жести, інтонацію. Часто вони дуже захоплюються якоюсь одною темою і можуть годинами про неї розповідати.

При цьому їхній інтелект залишається нормальним, а іноді навіть вищим за середній. Багато людей з синдромом Аспергера мають неймовірні здібності в певних областях.

Ліків від цього стану немає, та й не потрібно. Головне – навчитися жити зі своєю особливістю і знайти своє місце в суспільстві. Як показують приклади відомих людей, це цілком можливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що підозрюваний у вбивстві Фаріон розповів про свій незвичний синдром. Ми розповідали, про що мова.