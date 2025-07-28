Илон Маск, Грета Тунберг и даже Месси? Кто из известных людей кроме Безуглой живет с синдромом Аспергера
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Большинство из них считают синдром Аспергера не болезнью, а особенностью
Нардеп Марьяна Безугла недавно призналась, что у нее синдром Аспергера – особенность мозга, влияющая на общение с людьми. Оказывается, она не единственный известный человек с таким диагнозом.
В мире есть немало знаменитостей, которые тоже обладают этой особенностью и не стесняются о ней говорить. "Телеграф" расскажет, кто еще из известных людей живет с синдромом Аспергера и как это влияет на их жизнь.
Самым известным из таких людей, по-видимому, является Илон Маск. Миллиардер и основатель Tesla рассказал о своем диагнозе в 2021 году в телешоу Saturday Night Live. Он даже назвал синдром Аспергера своей "суперсилой", помогающей ему создавать новые технологии.
Голливудские актеры тоже имеют эту особенность
Энтони Хопкинс узнал о своем диагнозе, когда ему было уже 77 лет. Актер, сыгравший Ганнибала Лектера, говорит, что это большой подарок для его профессии. Благодаря особенностям своего мозга он может запомнить огромные тексты одномоментно.
Дэрил Ханна, которую все знают по фильмам "Всплеск" и "Бегущий по лезвию", узнала о синдроме еще в детстве. Актриса рассказывает, что поэтому ей было трудно общаться с людьми, особенно в юности.
У Дэн Эйкройда из фильма "Охотники за привидениями" тоже есть этот диагноз. Он считает, что именно поэтому его так интересует все необычное и паранормальное.
Актер Вентворт Миллер из сериала "Бегство" рассказал о своем диагнозе в 2020 году. Он написал в соцсетях, что это важная часть того, кто он есть.
Музыканты и певцы
Австралийская певица Сиа (Сиа Кейт Изабель Ферлер) рассказала о своей особенности только в 2023 году. Она говорит, что теперь наконец-то понимает себя и может быть настоящей.
Сьюзан Бойл, прославившаяся в шоу "Британия имеет талант", долго не знала о своем диагнозе. Когда ей рассказали о синдроме Аспергера в 2013 году, певица почувствовала облегчение – наконец-то стало понятно, почему ей так трудно общаться с людьми.
Британский музыкант Гэри Ньюман заметил, что он не такой, как все, еще подростком, но официально никогда не подтверждал диагноз.
Американская рок-звезда Кортни Лав узнала о синдроме Аспергера, когда ей было всего 9 лет. Поэтому у нее были проблемы с обучением и общением со сверстниками, но музыка стала ее способом самовыражения.
Активисты и ученые
Грета Тунберг узнала о синдроме Аспергера, когда ей было 11 лет. Молодая активистка говорит, что это ее суперсила в борьбе за климат – она может сосредоточиться на проблеме и не отвлекаться по пустякам.
Темпл Грандин – известная американская ученая, революционно изменившая отношение к животным на фермах. Она открыто говорит о своем диагнозе и объясняет, как особое мышление помогает ему в работе.
А что с Месси?
О футболисте Лионеле Месси тоже часто говорят в этом контексте. В 2019 году бразильский футболист Ромарио заявил, что у Месси синдром Аспергера, и именно поэтому он так хорошо играет в футбол.
Однако никаких официальных подтверждений этого диагноза нет. Сам Месси никогда публично не говорил о таких особенностях.
Что такое синдром Аспергера
Синдром Аспергера – это не болезнь, а особенность работы мозга. Люди с таким диагнозом по-другому воспринимают мир и общаются с окружающими.
Им трудно понять эмоции других людей или "прочесть" невербальные сигналы – мимику, жесты, интонацию. Часто они очень увлекаются какой-нибудь одной темой и могут часами о ней рассказывать.
При этом их интеллект остается нормальным, а иногда даже выше среднего. Многие люди с синдромом Аспергера обладают невероятными способностями в определенных областях.
Лекарства от этого состояния нет, да и не нужно. Главное – научиться жить со своей особенностью и найти свое место в обществе. Как показывают примеры известных людей, это вполне возможно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что подозреваемый в убийстве Фарион рассказал о своем необычном синдроме. Мы рассказывали, о чем идет речь.