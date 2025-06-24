"На психіатра Марʼяні": фронтмен гурту "Антитіла" оголосив збір для Безуглої після її заяв про "карму", нардеп відреагувала

Тополя оголосив збір на лікаря-психіатра для Мар'яни Безуглої

Фронтмен українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який залишився без квартири внаслідок атаки росіян 23 червня, відреагував на заяву народного депутата Мар'яни Безуглої про "карму". Тополя не став ображати Безуглу, а замість цього відкрив "банку" та оголосив збір на психіатра для народної обраниці.

Про це Тополя написав у своєму Facebook. Він повідомив, що ставить за ціль набрати мільйон гривень, на які винайме для Безуглої гарного медичного спеціаліста.

"Друзі, та я скоріше в пеклі згорю від сорому, ніж оголошу збір собі на ремонт. Дякувати Богу є голос, рідні, друзі, тож впораємося. От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні узкі якісь. Тож я відкриваю банку "На психіатра Марʼяні". Долучайтеся, не будьте байдужими, проявіть чуйність і милосердя до людини, що пише закони у такі буремні часи, до людини, за яку свого часу проголосувала ціла Оболонь! Здається потрібен повноцінний курс, а то й декілька!", – написав він.

Тополя додав, що у випадку, коли Безугла не прийме зібраний мільйон – гроші підуть на іншу справу. Фронтмен "Антитіл" хоче передати їх дітям загиблих військовослужбовців 130-го батальйону територіальної оборони, де Тополя проходив службу. При цьому перші 10 тисяч на банку зібрали за першу ж годину збору.

Українці вже відреагували на новий збір. У коментарях під дописом Тополі люди пишуть, що згодні донатити відразу на допомогу сім'ям загиблих, жартують, що одним мільйоном тут не обійдешся, а також цікавляться, чому особою Безуглої досі не зацікавилася Служба безпеки України.

Коментарі під дописом Тараса Тополі у Facebook

Коментарі під дописом Тараса Тополі у Facebook

Коментарі під дописом Тараса Тополі у Facebook

Коментарі під дописом Тараса Тополі у Facebook

Коментарі під дописом Тараса Тополі у Facebook

Сама "винуватиця урочистості" також відреагувала на допис Тополі. Вона повідомила, що прийме зібраний мільйон, але передасть його на потреби Збройних сил України.

"Тополя, я прийму мільйон і віддам його на дрони-перехоплювачі. Так що збирай", – написала Безугла.

Нагадаємо, що нардеп Мар'яна Безугла наїхала на фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополю, квартиру якого було зруйновано внаслідок російської атаки. Депутатка звинуватила артиста у фейковій службі, а втрату квартири назвала "кармою" для співака.

Водночас в мережі цей допис неабияк розізлив українців. Більшість і досі не розуміє, чому народній обраниці подібні висловлювання та звинувачення сходять з рук. Особливо враховуючи те, що вона назвала загибель чоловіка в Києві під час атаки РФ "кармою", бо він не служив, а вчився в університеті.