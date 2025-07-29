Шведський дипломат, британський юрист і чутки про роман з екснардепом: все про особисте життя нової посолки у Швеції Заліщук

Розповідаємо про романи та колишніх кавалерів нового посолки України у Швеції

Колишню нардепку від партії Порошенка Світлану Заліщук президент Володимир Зеленський 28 липня призначив Надзвичайним та Повноважним Послом України у Королівстві Швеція. Зовсім скоро дипломатка розпочне свою роботу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя новоспеченої посолки Світлани Заліщук і з ким вона у шлюбі і виховує сина зараз.

Світлана Заліщук. Фото: https://www.instagram.com/svitloson/

Заліщук і Сергій Лещенко — що відомо

Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм прийшли у політику після Революції Гідності у 2014 році. Усі троє – медійники, вони пройшли до Верховної Ради за списками Блоку Петра Порошенка. Їх також називали "єврооптимістами".

Через тісну співпрацю Лещенко та Заліщук в той час приписували роман. Більше того, Світлану називали не лише колегою депутата, а й його цивільною дружиною. У 2016 році в інтерв’ю виданню "Главком" Лещенко частково підтвердив цю інформацію, проте назвав її застарілою:

Ця інформація застаріла більш ніж на два роки. Тому це звинувачення безпідставне. Знову ж таки, хто намагається цю тему розкрутити, шукають на мене компромат, йдуть хибним шляхом — оперують старими даними

Ймовірно, роман у Лещенка і Заліщук був приблизно у 2013-2014 роках. Сама Заліщук публічно це не коментувала.

Сергій Лещенко та Світлана Заліщук

Цивільний чоловік Заліщук – шведський дипломат

Після 2013 року інформація про особисте життя Заліщук, яка є у мережі, вказує на інші її стосунки. Політик жила цивільним шлюбом із шведським дипломатом Мортеном Енбергом.

Більше того, вона навіть вказала його у своїй декларації та заявила, що разом із ним купила елітну квартиру у престижному районі Києва. Проте, судячи з усього, їхні стосунки тривали недовго, оскільки у 2018 році Заліщук вперше офіційно вийшла заміж.

Світлана Заліщук та Мортен Енберг (праворуч)

Чоловік Заліщук – відомий британський юрист

Влітку 2018 року Світлана Заліщук вийшла заміж за британського юриста Вейна Джордаша. Їхня весільна церемонія проходила в ресторані Breakwater у Києві, а вечірка відбулася у шатрі на Трухановому острові. До речі, Лещенко та Найєм також були серед гостей цієї урочистості.

Відомо, що Уейн Джордаш є відомим британським юристом, який займається міжнародним кримінальним правом. Він є керуючим партнером юридичної фірми Global Rights Compliance, яка розслідує військові злочини, у тому числі і в Україні.

У липні 2023 року Світлана Заліщук поділилася в соцмережі, що стала мамою — вона народила сина, якого назвала Савою. До речі, на момент весілля у 2018 році Світлані було 35 років, а її обранцю Вейну 49 років.

Світлана Заліщук і Вейн Джордаш

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти Бріжит Макрон від першого шлюбу. Її донька навчалася з Еммануелем в одному класі.