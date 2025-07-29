Шведский дипломат, британский юрист и слухи о романе с экс-нардепом: все о личной жизни нового посла в Швеции Залищук

Рассказываем о романах и бывших кавалерах нового посла Украины в Швеции

Бывшую нардепа от партии Порошенко Светлану Залищук президент Владимир Зеленский 28 июля назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеции. Совсем скоро дипломат приступит к своей работе.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни новоиспеченного посла Светланы Залищук и с кем она в браке и растит сына сейчас.

Светлана Залищук. Фото: https://www.instagram.com/svitloson/

Залищук и Сергей Лещенко — что известно

Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Мустафа Найем пришли в политику после Революции Достоинства в 2014 году. Все трое — медийщики, они прошли в Верховную Раду по спискам Блока Петра Порошенко. Их также называли еврооптимистами.

Из-за плотного сотрудничества Лещенко и Залищук приписывали роман. Более того, Светлану называли не только коллегой депутата, но и его гражданской женой. В 2016 году в интервью изданию "Главком" Лещенко частично подтвердил эту информацию, однако назвал ее устаревшей:

Эта информация устарела более чем на два года. Поэтому это обвинение безосновательно. Опять же те, кто пытается эту тему раскрутить, ищут на меня компромат, идут по ложному пути — оперируют старыми данными

Вероятно, роман у Лещенко и Залищук был примерно в 2013-2014 годах. Сама Залищук публично это не комментировала.

Сергей Лещенко и Светлана Залищук

Гражданский муж Залищук — шведский дипломат

После 2013 года информация о личной жизни Залищук, которая есть в сети, указывает на другие ее отношения. Политик жила гражданским браком со шведским дипломатом Мортеном Энбергом.

Более того, она даже указала его в своей декларации и заявила, что вместе с ним купила элитную квартиру в престижном районе Киева. Однако, судя по всему, их отношения продолжались недолго, так как в 2018 году Залищук впервые официально вышла замуж.

Светлана Залищук и Мортен Энберг (справа)

Муж Залищук — известный британский юрист

Летом 2018 года Светлана Залищук вышла замуж за британского юриста Уэйна Джордаша. Их свадебное церемония проходила в ресторане Breakwater в Киеве, а вечеринка состоялась в шатре на Трухановом острове. К слову, Лещенко и Найем также были среди гостей этого торжества.

Известно, что Уэйн Джордаш — известный британский юрист, который занимается международным уголовным правом. Он является управляющим партнером юридической фирмы Global Rights Compliance, которая расследует военные преступления, в том числе и в Украине.

Летом 2023 года Светлана Залищук поделилась в соцсети, что стала мамой — она родила сына, которого назвала Савой. К слову, на момент свадьбы в 2018 году Светлане было 35 лет, а ее избраннику Уэйну 49 лет.

Светлана Залищук и Уэйн Джордаш

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