Фігуранти справи Чернишова будують елітні будинки під Києвом (розслідування)

Вартість таких особняків може перевищувати 12 мільйонів доларів.

Фігурантка корупційної справи колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова Лілія Лисенко будує елітні будинки у Козині. Журналісти припускають, що проєктом на багато мільйонів можуть займатися члени сім’ї топчиновника.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus Info. Наголошується, що йдеться про майже 8 гектарів території, що розташовані на березі річки Козинка.

Цією територією володіє компанія "Блум девелопмент", серед співвласників якої з 2018 року значився Олексій Чернишов. Проте перед тим, як він став головою Київської ОДА, його частину переписали на дружину Світлану.

Світлана Чернишова покинула бізнес у 2023 році, а нині власницею компанії є Лілія Лисенко. Проте жінка й раніше працювала із сім’єю ексміністра і навіть отримувала зарплату від їхньої австрійської компанії.

Крім того, ім’я Лисенко фігурує у корупційній справі чиновника. У неї проводили обшуки та знайшли листування, де обговорювалися умови продажу однієї з квартир, знижку на яку було ідентифіковано як хабар.

Лисенко також є співзасновницею житлово-будівельного кооперативу "Сонячний берег", який по суті замовив будівництво в Козині. До речі, сам Чернишов позичав йому 3,6 мільйона гривень у 2019 році.

Ще однією співзасновницею "Сонячного берега" є Інна Яцик, яка також фігурує у матеріалах слідства. Декілька квартир, які слідчі ідентифікували як неправомірну вигоду Чернишова, записано на Святослава Малашка — родича Яцика.

Загалом у Козині триває будівництво чотирьох маєтків, які після ремонту можуть бути продані орієнтовно за 12,5 мільйона доларів кожен.

Будівництво у Козині

Як повідомлялося раніше, 23 червня Чернишову оголосили про підозру у справах про зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Після цього його взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 120 мільйонів 2668 гривень. Через деякий час гроші було внесено в повному обсязі.