Фигуранты дела Чернышова строят элитные дома под Киевом (расследование)

Стоимость таких особняков может превышать 12 милилонов долларов

Фигурантка коррупционного дела бывшего вице-премьера Алексея Чернышова Лилия Лысенко строит элитные дома в Козине. Журналисты допускают, что проект на много миллионов могут курировать члены семьи топ-чиновника.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus Info. Отмечается, что речь идет о почти 8 гектарах территории, расположенных на берегу реки Козинка.

Этой территорией владеет компания "Блум девелопмент", в числе совладельцев которой с 2018 года значился Алексей Чернышов. Однако перед тем, как он стал главой Киевской ОГА, его часть переписали на жену Светлану.

Светлана Чернышова покинула бизнес в 2023 году, а ныне владелицей компании является Лилия Лысенко. Однако женщина и ранее работала с семьей экс-министра и даже получала зарплату от их австрийской компании.

Кроме того, имя Лысенко фигурирует в коррупционном деле чиновника. У нее проводили обыски и нашли переписку, где обсуждались условия продажи одной из квартир, скидку на которую было идентифицировано как взятку.

Лысенко также является соосновательницей жилищно-строительного кооператива "Солнечный берег", который по сути заказал строительство в Козине. К слову, сам Чернышов давал ему в долг 3,6 миллиона гривен в 2019 году.

Еще одной соосновательницей "Солнечного берега" является Инна Яцик, которая тоже фигурирует в материалах следствия. Несколько квартир, которые следователи идентифицировали как неправомерную выгоду Чернышова, записаны на Святослава Малашка — родственника Яцик.

Всего в Козине идет строительство четырех имений, которые после ремонта могут быть проданы ориентировочно за 12,5 миллиона долларов каждый.

Строительство в Козине

Как сообщалось ранее, 23 июня Чернышову объявили о подозрении по делам о злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. После этого его взяли под стражу с альтернативой внесения залога в размере 120 миллионов 2668 гривен. Спустя некоторое время деньги были внесены в полном объеме.