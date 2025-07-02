Хто вніс 120 мільйонів застави за Чернишова: у ЗМІ назвали імена

Міністр вийшов на волю під заставу 120 мільйонів

Запоруку на визволення з-під варти міністра національної єдності Олексія Чернишова вносили трьома частинами. Як відомо, його підозрюють у причетності до корупційних схем та зловживанні службовим становищем.

Згідно з інформацією проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), частини вносили у три різні дати. Перший внесок зробила його дружина, друга приватна компанія, а третій менеджер компанії DIM.

Дружина Чернишова Світлана спочатку внесла 10 мільйонів гривень, а згодом ще 2,6 тисячі. Ці кошти є у неї у декларації.

66 мільйонів гривень внесла ТОВ "Форавто тор" із Дніпра. Компанія була заснована у квітні 2025 року та спеціалізується на оптовій торгівлі автомобільними запчастинами. Єдиним власником компанії є Едуард Мартиненко, проте він у розмові з журналістами говорив, що нічого не знає про заставу для міністра.

Журналісти зазначили, що група компаній DIM належить забудовнику Олександру Насіковському, а також бізнесмену Максиму Кріппі. Втім, сам Насіковський повідомив ЗМІ, що йому невідомо, чому його співробітниця, директор з маркетингу Дарія Бедя, внесла гроші на заставу.

"Я про це вперше чую. Зі мною внесення цієї застави вона не погоджувала", — повідомив бізнесмен. Він додав, що Бедя вирішила звільнитися цього тижня за власним рішенням.

Як повідомлялося раніше, 23 червня Чернишову оголосили про підозру у справах про зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Після цього його взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 120 2668 гривень. Через деякий час гроші було внесено в повному обсязі.