120 млн "чайових": справу віцепрем’єра Чернишова висміяли чудовим мемом

Поки суд виставляє суми з шістьома нулями, суспільство реагує з іронією

Соцмережі вибухнули хвилею сарказму після того, як Вищий антикорупційний суд обрав для міністра національної єдності Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 120 мільйонів гривень. Ця новина швидко обросла обговореннями, а головним героєм інтернет-гумору став… сам обсяг суми.

Такий допис опублікували в Telegram-каналі. Найяскравіше реакцію користувачів утілила свіжа карикатура-мем, де посадовець недбало кидає грошовий чек зі словами: "Це — застава…ча А це вам як чайові".

У мережі створили мем про справу Чернишова

Автор сатиричного зображення підкреслив абсурдність ситуації, коли фігурант корупційної справи нібито володіє такими колосальними сумами, що немалу заставу може сприймати як буденний платіж чи навіть дрібницю.

Що сталося

27 червня ВАКС постановив призначити Чернишову заставу в розмірі 120 млн 2 тис. 668 гривень. Суд також наклав низку зобов'язань: не залишати місце проживання без дозволу слідства, не спілкуватися зі свідками та іншими фігурантами справи, і — що найважливіше — не виїжджати за межі України.

Суддя відхилив клопотання сторони захисту про проведення засідання в закритому режимі, тому слухання було відкритим. Прокурори, зі свого боку, наполягали не лише на рекордній заставі, а й на відстороненні Чернишова від займаної посади.

Раніше "Телеграф" писав, що громадськість обурена як величезною сумою застави за міністра Чернишова, так і самою можливістю для високопосадовців уникнути відповідальності, просто заплативши гроші, навіть попри серйозні звинувачення. У матеріалі ми зібрали найяскравіші коментарі.