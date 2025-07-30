Електронки та вейпи скоро можуть заборонити: Рада готується ліквідувати продаж "парилок" із смачними добавками

Подібні заборони одного разу вже ухвалювалися Верховною Радою

В Україні готуються запровадити повну заборону на виробництво, імпорт, експорт, торгівлю та обіг електронних сигарет, заправних контейнерів та відповідних рідин. Відповідний законопроект уже подано до Верховної Ради. Його мета – законодавчо ліквідувати весь ланцюг легального обігу цієї продукції.

Законопроєкт передбачає внесення змін до двох ключових актів — закону про заходи щодо зменшення вживання тютюнових виробів та закону про держрегулювання обороту алкоголю, тютюну та рідин для вейпів.

Також у законопроєкті прописано заборону на будь-яку форму державної підтримки цієї сфери та запровадження відповідальності за порушення — у тому числі штрафи.

"Телеграф" звернувся до авторів законопроєкту, щоби дізнатися більше деталей.

Як мотивують такі зміни

Ініціаторами законопроєкту стали народні депутати Михайло Бондар, Яна Зінкевич, Ярослав Юрчишин, Вікторія Гриб та Микола Величкович. Автори законодавчої ініціативи доводять необхідність змін кількома ключовими аргументами.

По-перше, стрімке поширення вейпів серед молоді, яке набуло масштабів епідемії. Особливо тривожно те, що підлітки все частіше вибирають саме електронні сигарети як альтернативу звичайному тютюну, не усвідомлюючи ризиків для здоров’я.

Куріння електронної сигарети. Фото: Itay Kabalo

По-друге, відсутність ефективного державного контролю за обігом вейпів — як щодо ліцензування, так і у сфері складу продукції.

Значна частина електронних сигарет на українському ринку виготовлена без належної сертифікації, а вміст рідин у більшості своїй невідомий або не відповідає заявленим нормам.

Третій аргумент – ризики, пов’язані з нелегальним виробництвом та контрабандою. Законодавці наголошують, що Україна поступово перетворюється на частину "сірої зони" у сфері продажу вейпів — без належного контролю, з високим рівнем фальсифікату та небезпечних компонентів у складі.

Приклади інших країн: де вейпи повністю заборонені

У багатьох країнах світу електронні сигарети перебувають під суворими обмеженнями чи навіть повною забороною — залежно від місцевої політики охорони здоров’я, рівня нелегального ринку та суспільного дискурсу.

Повну заборону вейпів запровадили переважно країни Азії, Близького Сходу, Латинської Америки та Африки. Серед них — Сінгапур, Таїланд, Індія, Камбоджа, Катар, В’єтнам, Бруней, Іран, Ірак, Північна Корея, Бутан, а також окремі регіони Китаю, такі як Гонконг та Макао. У Латинській Америці повна заборона діє в Бразилії та Аргентині, в Африці — в Гамбії, а також у Ватикані.

Окремий приклад — Австралія. Там діють одні з найсуворіших у світі правил щодо тютюнових виробів. Уряд країни прагнув повністю заборонити роздрібний продаж вейпів і дозволити їх лише за рецептом лікаря. Втім, через опір Партії зелених та побоювань щодо навантаження на систему охорони здоров’я, влада пішла на компроміс. Відтепер перехідний період передбачає продаж вейпів за рецептом лікаря, а надалі їх можна буде придбати без рецепта після консультації з фармацевтом.

У той же час в Туреччині, Індонезії та Малайзії вейпінг також заборонений, але з певними винятками. Наприклад, у Туреччині заборона стосується громадян країни, тоді як для туристів допускається використання та ввезення електронних сигарет у рамках особистого споживання за умови дотримання правил громадського порядку.

На Тайвані вейпінг сприймається як серйозне правопорушення — електронні сигарети фактично прирівняні до наркотиків. Продавців можуть судити як наркоторговців з усіма відповідними наслідками.

Продаж вейпів через інтернет заборонено, сайти блокуватимуть

Новий законопроект забороняє продаж електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин до них та пристроїв для споживання тютюнових виробів без згоряння через Інтернет чи засоби дистанційного зв’язку. Це стосується як веб-сайтів, так і мобільних програм, які використовують для продажу.

Для протидії нелегальному продажу в мережі Інтернет податкова служба має створити Реєстр сайтів ліцензіатів, а також відстежувати інші онлайн-ресурси, де можуть незаконно продаватися вейпи чи рідини до них. У разі виявлення порушення суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом трьох робочих днів обмежити доступ до сайту, домену чи додатку з України.

Якщо це не буде зроблено добровільно, податкова направить вимогу до Національного центру оперативно-технічного управління мережами, який видає розпорядження щодо блокування ресурсу. Такий припис є обов’язковим для виконання всіма інтернет-провайдерами та постачальниками електронних комунікаційних послуг.

Електронні сигарети. Фото: Romain B

Яке покарання передбачено за порушення закону

За законопроєктом, за незаконне виробництво, зберігання, транспортування чи продаж рідин для електронних сигарет та сировини для них передбачені суворі санкції. Порушнику доведеться сплатити штраф у розмірі 200% вартості відповідної продукції, але не менше ніж 3,5 мінімальні зарплати. Крім того, у всіх таких випадках обов’язковою є конфіскація рідин, сировини чи обладнання.

Податкова також отримує право заарештовувати та знищувати обладнання, яке використовується для виготовлення рідин для вейпів, якщо його не внесено до відповідного реєстру. Аналогічні дії застосовуються до рідин, що зберігаються без внесення місця зберігання до Єдиного реєстру місць зберігання. Після виявлення порушення податківці мають три робочі дні, щоб звернутися до суду щодо конфіскації та знищення продукції.

Штрафи також передбачені за продаж вейп-рідини без ліцензії — у 200% вартості реалізованого товару, але не менше ніж на суму трьох мінімальних зарплат. У разі використання незареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) при продажі такої продукції штраф складатиме 200% вартості, але мінімум 8,5 мінімальної зарплати.

Крім рідин для електронних сигарет, документ охоплює й інші види продукції, зокрема нагрівальні тютюнові вироби, що використовуються у пристроях типу IQOS, glo та аналогічних. У тексті законопроєкту прямо зазначено, що обмеження поширюються на "пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння", а також на сировину, яка використовується для таких виробів. Таким чином, під нові санкції та вимоги підпадають як рідини та компоненти для вейпів, так і стики для нагрівання тютюну.

Закон №13548

Такі заборони вже були?

З 11 липня 2023 року в Україні набули чинності норми Закону № 1978-ІХ, які забороняють виробництво, імпорт та продаж ароматизованих рідин для електронних сигарет. Заборона була введена, щоб вивести таку продукцію з обігу. Однак очікуване скорочення споживання не відбулося — натомість ринок майже повністю перейшов у тінь.

За даними дослідження, 2024 року 92,3% ринку рідин для електронних сигарет становила нелегальна продукція. А в січні-квітні 2025 року в Україні взагалі не було придбано жодної акцизної марки на імпортні рідини — для порівняння, 2023 року таких марок було понад 6,9 млн, а 2024-го — 1,76 млн.

На тлі заборони виробники масово перейшли до схем так званих "самозамісів" — коли споживачам пропонують окремо придбати всі складові: нікотинову основу, гліцерин, ароматизатор, тару для змішування — і самостійно зробити суміш.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у другій половині липня громадське обговорення знову загострилося навколо законопроєкту щодо створення інституту Військового омбудсмана. Приводом для цього стала емоційна публікація Уповноваженої із захисту прав військовослужбовців Ольги Решетилової, яка фактично виконує функції, не закріплені на законодавчому рівні.