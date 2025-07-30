Электронки и вейпы скоро могут запретить: Рада готовится ликвидировать продажу "парилок" с вкусными добавками

Подобные запреты однажды уже принимались Верховной Радой

В Украине готовятся ввести полный запрет на производство, импорт, экспорт, торговлю и оборот электронных сигарет, заправочных контейнеров и соответствующих жидкостей. Соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду. Его цель — законодательно ликвидировать всю цепь легального оборота этой продукции.

Законопроект предусматривает внесение изменений в два ключевых акта — закон о мерах по уменьшению употребления табачных изделий и закон о госрегулировании оборота алкоголя, табака и жидкостей для вейпов.

Также в законопроекте прописан запрет на любую форму государственной поддержки этой сферы и введение ответственности за нарушения — в том числе штрафы.

"Телеграф" обратился к авторам законопроекта, чтобы узнать больше деталей.

Как мотивируют такие изменения

Инициаторами законопроекта стали народные депутаты Михаил Бондарь, Яна Зинкевич, Ярослав Юрчишин, Виктория Гриб и Николай Величкович. Авторы законодательной инициативы обосновывают необходимость изменений несколькими ключевыми аргументами.

Во-первых, стремительное распространение вейпов среди молодёжи, которое приобрело масштабы эпидемии. Особенно тревожно то, что подростки всё чаще выбирают именно электронные сигареты как альтернативу обычному табаку, не осознавая возможных рисков для здоровья.

Курение электронной сигареты. Фото: Itay Kabalo

Во-вторых, отсутствие эффективного государственного контроля за оборотом вейпов — как в части лицензирования, так и в сфере состава продукции.

Значительная часть электронных сигарет на украинском рынке изготовлена без надлежащей сертификации, а содержание жидкостей в большинстве своём неизвестно или не соответствует заявленным нормам.

Третий аргумент — риски, связанные с нелегальным производством и контрабандой. Законодатели подчёркивают, что Украина постепенно превращается в часть "серой зоны" в сфере продажи вейпов — без надлежащего контроля, с высоким уровнем фальсификата и опасных компонентов в составе.

Примеры других стран: где вейпы запрещены полностью

Во многих странах мира электронные сигареты находятся под строгими ограничениями или даже полным запретом — в зависимости от местной политики здравоохранения, уровня нелегального рынка и общественного дискурса.

Полный запрет вейпов ввели преимущественно страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Среди них — Сингапур, Таиланд, Индия, Камбоджа, Катар, Вьетнам, Бруней, Иран, Ирак, Северная Корея, Бутан, а также отдельные регионы Китая, такие как Гонконг и Макао. В Латинской Америке полный запрет действует в Бразилии и Аргентине, в Африке — в Гамбии, а также в Ватикане.

Отдельный пример — Австралия. Там действуют одни из самых строгих в мире правил в отношении табачных изделий. Правительство страны стремилось полностью запретить розничную продажу вейпов и разрешить их только по рецепту врача. Впрочем, из-за сопротивления Партии зелёных и опасений относительно нагрузки на систему здравоохранения, власти пошли на компромисс. Отныне переходный период предусматривает продажу вейпов по рецепту врача, а в будущем их можно будет приобрести без рецепта после консультации с фармацевтом.

В то же время в Турции, Индонезии и Малайзии вейпинг также запрещён, но с определёнными исключениями. Например, в Турции запрет касается граждан страны, тогда как для туристов допускается использование и ввоз электронных сигарет в рамках личного потребления — при условии соблюдения правил общественного порядка.

На Тайване вейпинг рассматривается как серьёзное правонарушение — электронные сигареты фактически приравнены к наркотикам. Продавцов могут судить как наркоторговцев, со всеми соответствующими последствиями.

Продажа вейпов через интернет запрещена, сайты будут блокировать

Новый законопроект запрещает продажу электронных сигарет, заправочных контейнеров, жидкостей к ним и устройств для потребления табачных изделий без сгорания через интернет или средства дистанционной связи. Это касается как веб-сайтов, так и мобильных приложений, которые используют для продажи.

Для противодействия нелегальной продаже в сети Интернет налоговая служба должна создать Реестр сайтов лицензиатов, а также отслеживать другие онлайн-ресурсы, где могут незаконно продаваться вейпы или жидкости к ним. В случае выявления нарушения субъект хозяйствования обязан в течение трёх рабочих дней ограничить доступ к сайту, домену или приложению с территории Украины.

Если это не будет сделано добровольно, налоговая направит требование в Национальный центр оперативно-технического управления сетями, который выдаёт предписания на блокировку ресурса. Такое предписание является обязательным к исполнению всеми интернет-провайдерами и поставщиками электронных коммуникационных услуг.

Электронные сигареты. Фото: Romain B

Какое наказание предусмотрено за нарушение закона

По законопроекту, за незаконное производство, хранение, транспортировку или продажу жидкостей для электронных сигарет и сырья для них предусмотрены суровые санкции. Нарушителю придётся уплатить штраф в размере 200% стоимости соответствующей продукции, но не менее 3,5 минимальных зарплат. Кроме того, во всех таких случаях обязательной является конфискация жидкостей, сырья или оборудования.

Налоговая также получает право арестовывать и уничтожать оборудование, используемое для изготовления жидкостей для вейпов, если оно не внесено в соответствующий реестр. Аналогичные действия применяются к жидкостям, хранящимся без внесения места хранения в Единый реестр мест хранения. После выявления нарушения налоговики имеют три рабочих дня, чтобы обратиться в суд о конфискации и уничтожении продукции.

Штрафы также предусмотрены за продажу вейп-жидкости без лицензии — в 200% от стоимости реализованного товара, но не менее чем на сумму трёх минимальных зарплат. В случае использования незарегистрированных регистраторов расчётных операций (кассовых аппаратов) при продаже такой продукции — штраф составит 200% стоимости, но минимум 8,5 минимальной зарплаты.

Кроме жидкостей для электронных сигарет, документ охватывает и другие виды продукции, в частности нагревательные табачные изделия, используемые в устройствах типа IQOS, glo и аналогичных. В тексте законопроекта прямо указано, что ограничения распространяются на "устройства для потребления табачных изделий без их сгорания", а также на сырьё, которое используется для таких изделий. Таким образом, под новые санкции и требования подпадают как жидкости и компоненты для вейпов, так и стики для систем нагревания табака.

Закон №13548

Такие запреты уже были?

С 11 июля 2023 года в Украине вступили в силу нормы Закона № 1978-ІХ, которые запрещают производство, импорт и продажу ароматизированных жидкостей для электронных сигарет. Запрет был введён, чтобы вывести такую продукцию из оборота. Однако ожидаемое сокращение потребления не произошло — вместо этого рынок почти полностью перешёл в тень.

По данным исследования, в 2024 году 92,3% рынка жидкостей для электронных сигарет составляла нелегальная продукция. А в январе-апреле 2025 года в Украине вообще не было приобретено ни одной акцизной марки на импортные жидкости — для сравнения, в 2023 году таких марок было более 6,9 млн, а в 2024-м — 1,76 млн.

На фоне запрета производители массово перешли к схемам так называемых "самозамесов" — когда потребителям предлагают отдельно приобрести все составляющие: никотиновую основу, глицерин, ароматизатор, тару для смешивания — и самостоятельно сделать смесь. Такую продукцию можно найти не только онлайн, но и в киосках, ТРЦ, магазинах возле метро и в точках с вывесками "вейпшоп".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во второй половине июля общественное обсуждение вновь обострилось вокруг законопроекта о создании института Военного омбудсмана. Приводом для цього стала эмоциональная публикация Уполномоченной по защите прав военнослужащих Ольги Решетиловой, которая фактически уже выполняет функции, не закреплённые на законодательном уровне.