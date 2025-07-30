Звільнення Думи - це завершення епохи "непрозорості" АРМА, - журналіст

Не виключено, що за цим рішенням можуть стояти й інші серйозні підозри.

Кабінет міністрів України звільнив Олену Думу з посади голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Напередодні вона подала заяву про звільнення, яку уряд оперативно задовольнив. Формальною підставою стала реформа агентства, нещодавно підписана президентом Зеленським. Проте не виключено, що за цим рішенням можуть стояти й інші серйозні підозри.

Про це пише журналіст Сергій Лямець.

"Вона регулярно розповідала про успішні реформи АРМА. Що ніколи ще не було такого відсотку жирів у маслі. Що ніколи не було такої ефективності та прозорості. Насправді, нічого такого не було", — пише він.

За словами Лямця, Дума нібито була формальним керівником, який виконував волю кулуарних впливових груп. Агентство, яке під її керівництвом мало опікуватися арештованим майном в інтересах держави, начебто стало закритою структурою.

Згідно з офіційними звітами, у 2024 році в управлінні АРМА перебувало понад 120 тисяч приміщень, тисячі автомобілів, катерів, сільгосптехніки та навіть підприємства й бренди загальнонаціонального масштабу. Загальна оцінка майна складає близько 52 мільярдів гривень. Але при цьому держава отримала лише 1,5 мільярда гривень доходу. Це менш як 3% від вартості активів, пише журналіст.

Рахункова палата у своєму звіті констатувала, що АРМА досі не створила системи обліку активів, не забезпечила належного контролю за їх збереженням, а 80% судових рішень щодо передачі майна не були виконані. Понад 39 мільярдів гривень активів залишились поза управлінням. А додаткові 6 мільярдів — взагалі не використані.

На цьому тлі журналістські розслідування підсвітили зв'язки АРМА з тіньовими фігурами. Один із таких — Вадим Грона, якого називали неофіційним куратором агентства. Інше розслідування показало, як арештоване майно передавали в управління чоловіку віцепрем’єрки, що стало підставою для відкриття кримінального провадження.

Крім того, в експертному середовищі активно обговорюється законопроєкт про продаж арештованого майна, який міг би остаточно легалізувати діючу схему: через кримінальне провадження майно переходить до АРМА, знецінюється і потім продається "своїм" за заниженими цінами. Якщо суд згодом визнає колишнього власника невинним, то йому просто повертають кошти. За словами Лямця, усе це лише поверхнева картина. Багато фактів залишаються за межами публічного простору.

Як повідомлялося, Олену Думу звільнили з посади голови АРМА. Буде запущено новий конкурс для відбору очільника. До цього Дума заявила, що написала заяву про звільнення з посади голови АРМА. Вона попросила уряд задовольнити її заяву.