"Голубе озеро" подалі від бойових дій: чому туристи називають його "українськими Гаваями" (відео)

Секретне місце з білим піском усього за 30 хвилин від Вінниці

У мальовничій Вінниччині є чимало цікавих місць для відпочинку. Одне з них прозвали "Вінницькими Гаваями" за білий пісок та чисту воду. Це кар'єр в селі Могилівка, всього за 25 кілометрів від обласного центру. За особливий відтінок води його також прозвали "Голубим озером".

Однойменну назву має і глемпінг, розташований на його березі. Зазначимо, що біля води є все потрібне для відпочинку. Ще кілька років тому цей пляж можна було скоріш назвати "диким". Заразу тут можна поїсти, гарно відпочити та навіть орендувати катамаран.

Вхід на територію пляжу з піском платний — 100 грн в будні та 150 грн у вихідні. Зупинитися поруч можна в наметах, у зоні відпочинку у глемпінгу (кемпінг в наметах зі зручностями на території), незабаром планують відкрити більш класичні будиночки. Оренда катамарана — від 400 грн, оренда бунгало — від 700 грн.

Ціни зони відпочинку "Голубе озеро"

Цінують відвідувачі не тільки комфортні умови для відпочинку, а й можливість усамітнитися з природою. Щоправда, можливо це тільки не в спекотні дні, адже озеро привертає увагу чималої кількості туристів та поціновувачів водних видів транспорту.

Дістатися до Могилівського кар'єру з Вінниці можна машиною по Гніванському шосе, приміськими поїздами в напрямку Жмеринки та автобусами, які відправляються від зупинки "Електромережа". З цікавого — Голубе озеро є частиною шляху Camino Podolico, пішохідно-велосипедного маршруту запущеного в Україні торік.

Раніше "Телеграф" розповідав, де у Львові можна відпочити біля басейну. Ціни різні — від 120 грн до понад вдесятеро більшої вартості.