Жертвоприношення богам та ідоли. Де в Україні є наймістичніша гора і як виглядає (фото)

Її висота 400 м над рівнем моря

В Україні є чимало унікальних та таємничих місць, одна з таких гора Богит. Її називають однією з найзагадковіших гір українських Карпат.

"Телеграф" розповість, що особливого в цій горі, де вона знаходиться та чому вважається містичною. Зауважимо, що історично гору пов'язують з періодом панування язичництва в Україні.

Гора Богит — одна з найзагадковіших в українських Карпатах. Вона розташована у Товтрах, біля села Зарваниця у Тернопільській області у межах Медобори, Подільських Товтр. Цю гору досить часто пов'язують з язичницьким історіями та легендами, а деякі історики вважають, що вона — частина Арійського духовного центру.

Гора Богит

Гора Богит

Гора Богит на карті

Богит має висоту приблизно 400 м над рівнем моря. Вона входить до національного парку "Медобори". Геологічно складається з вапнякових решток, які характерні для товтрів — реліктових рифів стародавнього Сарматського моря.

Містичний осередок

Гору Богит називають однією з наймістичніших в Україні, адже вона безпосередньо пов'язана з язичництвом. Відомо, що на території гори є язичницьке капище, яке датується IX–X століттями. Під час чисельних археологічних розкопок та досліджень було виявлено чимало цікавих деталей. Зокрема:

залишки дерев'яного ідола ,

, камені з виїмками — ймовірно, жертовники,

— ймовірно, жертовники, сліди обрядових вогнищ ,

, кераміку та інші побутові речі.

Жертовник

Жертовник на Богиті

Саме ці знахідки можуть підтверджувати те, що гора свого часу використовувалась як релігійний центр. Тут проводили різні обряди інколи навіть з жертвоприношенням богам. Є навіть думка, що тут був центр волхвів.

Однак з початком християнізації територій України в Карпатах почали прокладати паломницькі шляхи і гора Богит увійшла до них. Вона і до сьогодні знаходиться біля Зарваницького духовного центру.

Ритуальна криниця

Сучасна зменшена копія Збручанського ідола

Легенда про гору Богит

Одна з легенд розповідає, що в дні сонцестояння біля жертовників та на вершині гори можна побачити загадкове світіння. А вночі під час особливих астрономічних явищ навіть почути дивні звуки та плескіт. Однак ця інформація не підтверджується.

Додамо, що через свою досить невелику висоту гора доступна для піших прогулянок та має досить мальовничі краєвиди. Також гору ще називають Бохит, Бохіт, Бохут.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві є "зловіща" гора, про яку мало хто знає.