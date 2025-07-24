Ніби на морі. Де на півночі України можна влаштувати класний пляжний відпочинок (фото, відео)

Локація має чисті та широкі пляжі

В Україні є чимало курортних зон не тільки на узбережжі моря, а й в самому серці країни. Адже біля Кременчука на Полтавщині є чудовий пляж на річці Дніпро.

Як зазначила користувачка, яка опублікувала відео про це місце, воно точно варте уваги, хоча і має свої мінуси. Йдеться про гору Пивиха на березі Дніпра.

"Однозначно рекомендую відвідати це місце", — йдеться у ролику.

Дніпро біля гори Пивиха

На відео автор не просто показує краєвиди біля гори Пивиха, а також розповідає про недоліки локації. До плюсів відноситься: чиста та спокійна вода, мілководдя та широкий пляж, близьке розташування до Кременчука (приблизно 29 км). А от до мінусів — погана дорога вже на під'їзді до локації, спуск до води 900 м.

Зауважимо, що гора Пивиха — найвища точка лівого берега Дніпра. Її висота сягає близько 168 метрів над рівнем моря, а вік оцінюється в 2 мільйони років. Вважається, що утворилася гора ще за часів, коли тут був давній океан.

Пляж біля гори Пивиха

Пляж біля Пивихи

Де розташована

Гора Пивиха — пагорб, ізольоване підвищення в межах Глобинського і (частково) Кременчуцького районів Полтавської області, ландшафтний заказник місцевого значення. Розташована на лівому березі Дніпра, неподалік від південної околиці смт Градизьк.

Гора Пивиха на карті

Як дістатися

Доїхати до Пивихи можна своїм транспортом:

з Полтави до Градизька близького 140 км — 1,5 години в дорозі;

з Києва відстань приблизно 255 км, подорож займає близько 3,5 годин;

від Харкова до Градизька до 280 км автомобільними шляхами, час у дорозі — близько 4 годин.

Громадським транспортом

З Полтави ходять регулярні автобуси відправляються з автостанції Полтава-1 до селища Градизьк. Час у дорозі — близько 2 годин.

ходять регулярні автобуси відправляються з автостанції Полтава-1 до селища Градизьк. Час у дорозі — близько 2 годин. З Кременчука автобуси до Градизька відправляються регулярно, час у дорозі — близько 30 хвилин.

автобуси до Градизька відправляються регулярно, час у дорозі — близько 30 хвилин. Існує пряме автобусне сполучення між Харковом і Градизьком . Наприклад, автобус відправляється з автовокзалу "Холодна Гора" (вул. Полтавський Шлях, 149) о 15:00.

. Наприклад, автобус відправляється з автовокзалу "Холодна Гора" (вул. Полтавський Шлях, 149) о 15:00. З Києва можна доїхати до Кременчука або Глобиного автобусом, потім пересісти на інший до Градизька.

Вийшовши на автостанції Градизьк, можна пройти пішки або скористатися таксі до підніжжя гори Пивиха. Дорога до гори проходить через село Максимівка або безпосередньо з Градизька.

Дніпро біля Пивихи

Легенди

Через давню історію гора Пивиха оповита кількома легендами. За однією з них вона має особливу силу та енергію. Тому дехто вважає, що тут можна не просто відчути гармонію з природою і поповнити запаси сили, а й віднайти відповіді на питання та вихід зі складних ситуацій.

Ще одна з легенд говорить, що біля гори раніше було древнє місто-прихисток, яке під час навали затопило водами Дніпра. Тепер на цьому місці "блукає" чимало привидів загиблих людей.

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