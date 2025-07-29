Реперка накинулася на українського воїна, що повернувся з полону. Її рознесли у відповідь

Вона захоплюється Путіним

Азілія Бенкс, американська реперка, зробила зневажливий допис про українського військового Олександра Кірієнка, який пройшов російський полон та катування. Вона вже не вперше робить зневажливі заяви про Україну.

Що написала Бенкс

У соцмережі Х Бенкс поширила допис з двома фото Кірієнка — до та після полону. Чоловік критично схуд.

"Щось потрібно було, щоб зупинити його товсту д*пу від їжі", — підписала публікацію реперка.

В мережі її жорстко розкритикували

Проте її "жарт" викликав хвилю критики. Користувачі закидали Бенкс гнівними коментарями, не стримуючись у виразах.

"Азілія Бенкс називає когось товстим – це іронічно", "Що з тобою не так?", Ваші коментарі про іншу людину огидні", "Така дешева спроба хайпувати. Я навіть не злюся, бо ти жалюгідна", "Це так ганебно та дешево, що аж сумно. Невже так зараз збирають лайки? Насміхаються з людини, яку тримала в полоні країна, що вбиває мій народ без причини? Ого, ти жалюгідна", — пишуть користувачі.

Азілія Бенкс не вперше накинулася на Україну

Азілія Бенкс – американська співачка, реперка та авторка пісень. Вона стала популярною у 2011 році після виходу дебютного синглу "212", записаного у співпраці з Lazy Jay. Трек потрапив до британського чарту, посівши 20-те місце. Це її головне досягнення на міжнародній сцені.

Азілія Бенкс

На початку повномасштабного вторгнення РФ вона підтримала Росію у війні проти України. Реперка закликала Україну здаватися та поширювала брехню про "африканських студентів, які не можуть покинути територію України". У тій публікації вона також вихваляла главу Росії Володимира Путіна, назвавши його "улюбленим суперлиходієм".

У березні цього року Бенкс зробила допис у якому назвала Україну "бубонною чумою" та додала, що наша країна "ніколи не виграє війну з Росією". Також вона повторювала методичку російської пропаганди, нібито президент Зеленський прийшов до влади "в результаті фальсифікацій", а Україна перетворилась на "платформу для проксі-війни".

Олександр Кірієнко зазнавав катувань у російському полоні протягом трьох років

Олександр Кірієнко – морський піхотинець, головний сержант взводу снайперів 36-ї бригади, який захищав Україну з 2014 року. У квітні 2022 року потрапив у полон після виходу з "Азовсталі", повернувся в Україну він лише майже через три роки, під час обміну полоненими у лютому 2025 року.

Олександр до та після російського полону

Після звільнення Олександр розповів, що його утримували в одній з найзакритіших колоній у Росії. Він схуд на 40 кілограм, пережив тортури та катування. На його очах вмирали закатовані росіянами українські воїни.

Як повідомляв "Телеграф", в Україну повернули прикордонника Віталія Гиренка, останнього захисника острова Зміїний. Він три з половиною роки провів у російському полоні, потрапивши туди 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабної війни.