"Назвали к*рвою": на польському кордоні принизили волонтерів (відео)

Під час майже восьмигодинного очікування на кордоні волонтери зафіксували спроби координованого обходу черги, що, на їхню думку, свідчить про системні зловживання

Під час перетину українсько-польського кордону на пункті пропуску "Шегині" волонтери, які поверталися до України з транспортним засобом для потреб Збройних сил України, повідомили про ускладнення в процесі оформлення та прояви тиску з боку інших громадян.

Такий допис опублікувала Вікторія Чайківська. За словами волонтерки, вночі вони виїхали до Польщі, де забрали заздалегідь придбаний автомобіль для українських військових.

Після оформлення відповідних документів та проходження польського контролю, вони повернулися на український бік, де опинилися в довгій черзі.

Попри те, що транспорт із гуманітарною метою був одним із перших у колоні, рух черги практично зупинився. Як зазначається в дописі волонтерки, численні автомобілі — переважно пасажирські мікроавтобуси — намагалися позачергово перетнути кордон. Частина водіїв та пасажирів, зокрема жінки, зверталися з проханнями пропустити їх вперед, посилаючись на домовленості або обмеження в часі щодо проходження зміни.

Представники волонтерської групи зауважили, що неодноразово відмовляли в проханні, мотивуючи це тим, що везуть транспортний засіб на потреби ЗСУ, та вказували на важливість дотримання черги.

Ми не просто чекали довгу чергу, ми не просто були втомлені, а й виборювали просто наше законне право проїхати у своєму зайнятому місці.

У відповідь вони зіштовхнулися з агресивною поведінкою, словесними образами та спробами інших водіїв фізично втрутитися в порядок черговості.

Вони сказали, що я — к*рва, що саме через мене вони не встигають перетнути кордон із тією зміною, з якою в них є "домовленість".

Зі слів Вікторії Чайківської, під час майже восьмигодинного очікування волонтери фіксували намагання певних осіб оминати загальну чергу, діючи скоординовано. Такі дії, на думку користувачки, мають ознаки системного порушення та потребують належної уваги з боку компетентних органів.

Також авторка звернулася до громадськості з закликом підтримати офіційні та перевірені благодійні збори, які спрямовані на потреби ЗСУ, а також виявляти солідарність із волонтерами, які щоденно виконують критично важливу роботу в тилу.

Раніше "Телеграф" розповідав, де й коли краще перетинати кордон України, щоб не застрягнути в чергах.