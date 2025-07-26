На кордоні України та Молдови величезні пробки: застрягли сотні машин (відео)

Довгі черги там спостерігаються не вперше

На кордоні України та Молдови утворилися довгі пробки. За даними очевидців, черга налічувала близько 200 автомобілів.

Про це повідомив місцевий telegram-канал "Одеса Info". Зазначається, що багато машин спостерігаються у районі КПП "Паланка".

Інформації про це в українських офіційних джерелах не було, проте про це повідомляли прикордонники з Молдови. Вони попереджали, що на цій ділянці затор спостерігається з боку України.

Варто зазначити, що невелика ділянка траси М-15, яка сполучає Одесу з південною частиною Одеської області, проходить через територію Молдови. Тобто, щоб дістатися з Одеси до умовних Ізмаїла чи Рені, треба двічі перетнути кордон.

Раніше люди їздили маршрутом через міст у Затоці, однак він був зруйнований на початку російського вторгнення. Тому наземної альтернативи трасі М-15 наразі немає.

Через це затори на ділянці траси від Паланки (Молдова) до Маяків (Україна) спостерігаються регулярно. До того ж немає і ініціатив, які б полегшували рух для простих мандрівників, а тому проходити кордон у більшості випадків треба за стандартною процедурою.

Ділянка траси, що перетинає кордон (червоною та помаранчевою відзначені затори)

Як повідомлялося раніше, на трасі Одеса-Миколаїв дві вантажівки роздавили легковик. Водія та пасажира автомобіля забрали лікарі, про їхній стан не повідомлялося.