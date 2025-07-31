"Назвали к*рвой": на польской границе унизили волонтеров (видео)

Во время ожидания на границе волонтеры зафиксировали попытки координированного обхода очереди, что, по их мнению, свидетельствует о системных злоупотреблениях

Во время пересечения украинско-польской границы на пункте пропуска "Шегини" волонтеры, которые возвращались в Украину с транспортным средством для нужд Вооруженных сил Украины, сообщили об осложнениях в процессе оформления и проявления давления со стороны других граждан.

Такой пост опубликовала Виктория Чайковская. По словам волонтера, ночью они выехали в Польшу, где забрали заранее приобретенный автомобиль для украинских военных.

После оформления соответствующих документов и прохождения польского контроля они вернулись на украинскую сторону, где оказались в длинной очереди.

Несмотря на то, что транспорт с гуманитарной целью был одним из первых в колонне, движение очереди практически остановилось. Как отмечается в посте волонтера, многочисленные автомобили — преимущественно пассажирские микроавтобусы — пытались вне очереди пересечь границу. Часть водителей и пассажиров, в частности женщины, обращались с просьбами пропустить их вперед, ссылаясь на договоренности или ограничения по времени прохождения смены.

Представители волонтерской группы отметили, что неоднократно отказывали в просьбе, мотивируя это тем, что везут транспортное средство на нужды ВСУ и указывали на важность соблюдения очереди.

Мы не просто ждали длинную очередь, мы не просто были уставшие, но и боролись просто за наше законное право проехать в своем занятом месте.

В ответ они столкнулись с агрессивным поведением, словесными оскорблениями и попытками других водителей физически вмешаться в порядок очередности.

Они сказали, что я — к*рва, что именно из-за меня они не успевают пересечь границу с тем изменением, с которым у них есть "договоренность".

По словам Виктории Чайковской, во время почти восьмичасового ожидания волонтеры фиксировали попытки некоторых лиц обходить общую очередь, действуя скоординированно. Такие действия, по мнению пользователя, имеют признаки системного нарушения и требуют должного внимания со стороны компетентных органов.

Также автор обратилась к общественности с призывом поддержать официальное и проверенное благотворительное собрание, направленное на нужды ВСУ, а также проявлять солидарность с волонтерами, ежедневно выполняющими критически важную работу в тылу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда лучше пересекать границу Украины, чтобы не застрять в очередях.