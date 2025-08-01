Квартира, мільйони зарплати та дорогий подарунок: київський суддя здивував доходами

"Під матрацом" суддя зберігає мільйони гривень

Суддя Територіального управління Державної судової адміністрації України у Києві Сергій Пойда заробив за 2024 рік понад 6 мільйонів гривень. До того ж він придбав квартиру та нерухоме майно.

Про це йдеться у декларації судді за минулий рік. У ній також опубліковані дані та доходи та майно членів його сім’ї.

Піде володіє частиною гаража та частиною земельної ділянки. У 2023 році він придбав квартиру в Києві за 1 217 684 гривень і того ж дня купив нежитлове приміщення. У 2024 році він також купив квартиру у столиці за 1 866 910 гривень та нежитлове приміщення за 78 847 гривень. Його дружині належить квартира у Києві, яку вона придбала у 2019 році за 2 043 200 гривень та паркомісце з 2024 року за 500 000 гривень.

Чим володіє суддя Сергій Пойда.

Чим володіє суддя Сергій Пойда. Фото: скріншот декларації

Чим володіє суддя Сергій Пойда. Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що особистий автомобіль має дружина судді. Їй належить Volkswagen Golf 6 2010 випуску. Сергій Пойда з 2020 року орендує автомобіль Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 2018 року випуску.

Яка машина у судді Сергія Пойди. Фото: скріншот декларації

Заробітна плата суддя склала 6 179 879 гривень. Дохід від відчуження цінних паперів — 1 296 310 гривень. формі у сумі 1 945 757 грн.

Яка зарплатня у судді Сергія Пойди. Фото: скріншот декларації

Яка зарплатня у судді Сергія Пойди. Фото: скріншот декларації

Яка зарплатня у судді Сергія Пойди. Фото: скріншот декларації

У готівкових заощадженнях Сергій Пойда має 3500000 гривень. А його дружина – 6 055 грн. Загалом на банківських рахунках суддя зберігає 372 904 гривні. Його дружина зберігає на рахунках загалом 318 749 гривень.

Скільки грошей у Сергія Піди

Сергій Пойда — що про нього відомо

Сергій Пойда очолював Дарницький суд із липня 2012 року. Як йдеться у рішенні КАС, під час Євромайдану він виносив неправомірні рішення щодо арешту затриманих активістів. Це дало підставу Вищій раді юстиції рекомендувати Верховній Раді звільнити піду з посади за порушення присяги. 29 вересня 2016 року народні депутати проголосували за відповідну постанову.

У вересні 2024 р. Касаційний адміністративний суд (КАС) Верховного суду визнав незаконним звільнення Пойди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що звичайний черкаський суддя купив у 2024 році машину та квартиру.