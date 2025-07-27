Чотири зарплати та люксове авто: львівський суддя здивував цифрами у декларації
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"Під матрацом" суддя зберігає десятки тисяч доларів та євро
Суддя Львівського окружного адміністративного суду Андрій Гулик у 2024 році придбав дорогий автомобіль. А його заробітна плата перевищила 1,5 млн гривень.
Про це стало відомо із останньоїдекларації судді. Він подав її у березні 2025 року за минулий рік.
У документі наголошено, що Гулик має частину квартири у Львові. Іншої нерухомості у нього немає.
У графі транспортних засобів зазначено, що 2024 року суддя купив автомобіль Audi Q7 2016 року випуску. Вартість цієї машини – 1 540 000 гривень.
Заробітна плата склала 1620049 гривень. Ще одну зарплату у розмірі 51 797 грн. він отримав у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького. Дохід від зайняття науковою діяльністю становив 31 901 грн. Ще 16 524 гривень він отримав як заробітну плату в Національному університеті "Львівська політехніка".
Готівкою суддя зберігає 54 500 доларів, 36 000 євро та 100 000 гривень. На банківських рахунках він зберігає 9 012 гривень.
Андрій Гулик — що про нього відомо
2003 року він отримав ліцензію адвоката, а 2008 року став суддею Львівського окружного адміністративного суду.
Батько судді – Гулик Григорій Степанович, з 2002 до 2012 року був головою Господарського суду Львівської області.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суддя Господарського суду Дніпропетровської області Юрій Первушин у 2024 році придбав дорогий автомобіль та отримав заробітну плату понад мільйон гривень. Що цікавого є у його декларації.