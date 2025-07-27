Чотири зарплати та люксове авто: львівський суддя здивував цифрами у декларації

"Під матрацом" суддя зберігає десятки тисяч доларів та євро

Суддя Львівського окружного адміністративного суду Андрій Гулик у 2024 році придбав дорогий автомобіль. А його заробітна плата перевищила 1,5 млн гривень.

Про це стало відомо із останньоїдекларації судді. Він подав її у березні 2025 року за минулий рік.

У документі наголошено, що Гулик має частину квартири у Львові. Іншої нерухомості у нього немає.

Чим володіє суддя Андрій Гулик. Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що 2024 року суддя купив автомобіль Audi Q7 2016 року випуску. Вартість цієї машини – 1 540 000 гривень.

Суддя Андрій Гулик купив автомобіль у 2024 році. Фото: скріншот декларації

Заробітна плата склала 1620049 гривень. Ще одну зарплату у розмірі 51 797 грн. він отримав у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького. Дохід від зайняття науковою діяльністю становив 31 901 грн. Ще 16 524 гривень він отримав як заробітну плату в Національному університеті "Львівська політехніка".

Скільки заробляє суддя Андрій Гулик. Фото: скріншот декларації

Готівкою суддя зберігає 54 500 доларів, 36 000 євро та 100 000 гривень. На банківських рахунках він зберігає 9 012 гривень.

Скільки грошей тримає суддя Андрій Гулик. Фото: скріншот декларації

Андрій Гулик — що про нього відомо

2003 року він отримав ліцензію адвоката, а 2008 року став суддею Львівського окружного адміністративного суду.

Батько судді – Гулик Григорій Степанович, з 2002 до 2012 року був головою Господарського суду Львівської області.

Суддя Андрій Гулик

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суддя Господарського суду Дніпропетровської області Юрій Первушин у 2024 році придбав дорогий автомобіль та отримав заробітну плату понад мільйон гривень. Що цікавого є у його декларації.