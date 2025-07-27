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Чотири зарплати та люксове авто: львівський суддя здивував цифрами у декларації

Автор
Анастасія Мокрик
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Що відомо із декларації Андрія Гулика
Що відомо із декларації Андрія Гулика. Фото Колаж "Телеграфу"

"Під матрацом" суддя зберігає десятки тисяч доларів та євро

Суддя Львівського окружного адміністративного суду Андрій Гулик у 2024 році придбав дорогий автомобіль. А його заробітна плата перевищила 1,5 млн гривень.

Про це стало відомо із останньоїдекларації судді. Він подав її у березні 2025 року за минулий рік.

У документі наголошено, що Гулик має частину квартири у Львові. Іншої нерухомості у нього немає.

Яка нерухомість має суддя Андрія Гулика
Чим володіє суддя Андрій Гулик. Фото: скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що 2024 року суддя купив автомобіль Audi Q7 2016 року випуску. Вартість цієї машини – 1 540 000 гривень.

Який автомобіль володіє суддя Андрій Гулик
Суддя Андрій Гулик купив автомобіль у 2024 році. Фото: скріншот декларації

Заробітна плата склала 1620049 гривень. Ще одну зарплату у розмірі 51 797 грн. він отримав у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького. Дохід від зайняття науковою діяльністю становив 31 901 грн. Ще 16 524 гривень він отримав як заробітну плату в Національному університеті "Львівська політехніка".

Яка зарплатня у судді Андрія Гулика
Скільки заробляє суддя Андрій Гулик. Фото: скріншот декларації

Готівкою суддя зберігає 54 500 доларів, 36 000 євро та 100 000 гривень. На банківських рахунках він зберігає 9 012 гривень.

Які заощадження є у Андрія Гулика
Скільки грошей тримає суддя Андрій Гулик. Фото: скріншот декларації

Андрій Гулик — що про нього відомо

2003 року він отримав ліцензію адвоката, а 2008 року став суддею Львівського окружного адміністративного суду.

Батько судді – Гулик Григорій Степанович, з 2002 до 2012 року був головою Господарського суду Львівської області.

Який вигляд має суддя Андрій Гулик
Суддя Андрій Гулик

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суддя Господарського суду Дніпропетровської області Юрій Первушин у 2024 році придбав дорогий автомобіль та отримав заробітну плату понад мільйон гривень. Що цікавого є у його декларації.

Теги:
#Суддя #Суд #Зарплата #Декларація #Андрій Гулик