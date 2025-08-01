Квартира, миллионы зарплаты и дорогой подарок: киевский судья удивил доходами

"Под матрасом" судья хранит миллионы гривен

Судья Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киеве Сергей Пойда заработал за 2024 год более 6 миллионов гривен. К тому же он приобрел квартиру и недвижимое имущество.

Об этом говорится в декларации судьи за прошлый год. В ней также опубликованы данные и доходах и имуществе членов его семьи.

Пойда владеет частью гаража и частью земельного участка. В 2023 году он приобрел квартиру в Киеве за 1 217 684 гривен и в тот же день купил нежилое помещение. В 2024 году он также купил квартиру в столице за 1 866 910 гривен и нежилое помещение за 78 847 гривен. Его супруге принадлежит квартира в Киеве, которую она приобрела в 2019 году за 2 043 200 гривен и паркоместо с 2024 года за 500 000 гривен.

Чем владеет судья Сергей Пойда. Фото: скриншот декларации

Чем владеет судья Сергей Пойда. Фото: скриншот декларации

Чем владеет судья Сергей Пойда. Фото: скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что личный автомобиль есть у супруги судьи. Ей принадлежит Volkswagen Golf 6 2010 года выпуска. Сергей Пойда с 2020 года арендует авто Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 2018 года выпуска.

Какая машина у судьи Сергея Пойды. Фото: скриншот декларации

Заработная плата судья составила 6 179 879 гривен. Доход от отчуждения ценных бумаг — 1 296 310 гривен. Его доход от занятия предпринимательской деятельностью составляет 131 249 гривен. Доход от отчуждения движимого имущества — 1 700 000 грн. Доход от сдачи имущества в аренду — 12 438 гривен. Также он получил подарок в неденежной форме на сумму 1 945 757 грн.

Какая зарплата у судьи Сергея Пойды. Фото: скриншот декларации

Какая зарплата у судьи Сергея Пойды. Фото: скриншот декларации

Какая зарплата у судьи Сергея Пойды. Фото: скриншот декларации

В наличных сбережениях Сергей Пойда имеет 3 500 000 гривен. А его супруга — 6 055 грн. В целом на банковских счетах судья хранит 372 904 гривен. Его жена хранит на счетах в целом 318 749 гривен.

Сколько денег у Сергея Пойды

Сергей Пойда — что о нем известно

Сергей Пойда возглавлял Дарницкий суд с июля 2012 года. Как говорится в решении КАС, во время Евромайдана он выносил неправомерные решения об аресте задержанных активистов. Это дало основание Высшему совету юстиции рекомендовать Верховной Раде уволить Пойду с должности за нарушение присяги. 29 сентября 2016 народные депутаты проголосовали за соответствующее постановление.

В сентябре 2024 Кассационный административный суд (КАС) Верховного суда признал незаконным увольнение Пойды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что обычный черкасский судья купил в 2024 году машину и квартиру. Общая сумма покупки перевалили за 4 млн гривен.