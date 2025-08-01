Маєток за 70 млн, квартири та навчання доньки у Лондоні. Митник Комар веде розкішне життя (розслідування)

Теща та тесть теж відзначились

В очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара, який вже на пенсії, але ще працює, виявили досить розкішний стиль життя. Митник має не тільки зарплату майже в 2 тисяч доларів, а й маєток за 70 млн.

Про це пишуть "Схеми", які і проводили розслідування. Зазначається, що Комару 44 роки, але він на пенсії за вислугою років, адже маже 20 років працював в СБУ.

Зараз же чоловік обіймає посаду очільника Енергетичної митниці Держмитслужби. За свою роботу на митниці він отримує приблизно 90 тисяч грн на місяць — десь 2 тисячі доларів. Але ця зарплата не може покривати той рівень життя, яким живе Комар та його родина.

Анатолій Комар

Як з'ясували "Схеми", родина Комара після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році побудували маєток вартістю в 70 млн грн у передмісті Києва. Ця нерухомість має площу майже півтисячі квадратних метрів. Садиба розташована на березі озера, однак оформили її на 69-річного тестя митника Сергія Гладкова. При цьому він та його дружина, теща Комара, не мали достатніх офіційних доходів на таке будівництво. Звідки взялись гроші невідомо і досі.

Анатолій Комар збудував маєток за 70 млн

До того ж тесть і теща Комара придбали дві квартири та два паркомісця у ЖК на березі Дніпра у Києві у 2020 році. Там наразі мешкає сам Анатолій Комар із родиною. Не обійшлось і без покупок авто, які теж здійснював тесть. Зокрема йдеться про Volvo XC90 2024 року випуску, вартістю близько двох мільйонів гривень.

Доходи батьків дружини Комара

"Неповнолітня дочка Анатолія Комара вчиться в престижному коледжі в Лондоні King's College London. Вартість року навчання – 26 тисяч фунтів на рік. До цього, судячи з її соцмереж, вона навчалася у Pascal English School Lefkosia на Кіпрі, де навчання разом з проживанням коштувало 30 тисяч євро на рік, — пишуть "Схеми".

Цікаво, що сам Комар їздить на роботу на чужому Mercedes-Benz представницького класу. Відомо, що цю машину винаймає дружина митника Марія Комар у приватної фірми. Але і тут є неоднозначність, адже місячний дохід компанії за оренду такого авто 15 тисяч грн, а ринкова вартість оренди – 6000 доларів на місяць.

Авто, на якому Комар їздить на роботу

Як це пояснює сам керівник Енергетичної митниці?

За словами Комара, будинок звели не для нього, а навчання доньки оплачує якийсь неназваний хрещений батько. Однак на питання, звідки гроші у тестя і тещі на таку нерухомість та щодо оренди авто, митник "Схемам" сказав, що "походження цих грошей не стосуються його професійної діяльності".

""Схеми" також встановили, що очільник Енергетичної митниці Анатолій Комар має зв’язки з групою компаній VM Groupe. Діяльність VM Groupe правоохоронці розслідують на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження і підозрюють в ухиленні від сплати акцизного податку та нанесенні багатомільйонних збитків бюджету. Сам посадовець ці зв’язки заперечує", — йдеться у матеріалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховує декларація судді Байталюка, який має мільйонну зарплату та мінімум нерухомості.